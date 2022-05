Na seznamu tudi Putinova najljubša gimnastičarka

Sankcije Evropske unije proti Rusiji bi lahko doletele tudi nekdanjo rusko gimnastičarko Alino Kabajevo, domnevno partnerko ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kot je poročala AFP, naj bi jo uvrstili na seznam posameznikov v okviru šestega svežnja sankcij, ki ga je kot odziv na nadaljevanje ruske agresije proti Ukrajini pravkar obravnava evropska komisija. Če bo predlog sprejet, bo to za Kabajevo pomenilo prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v Evropski uniji.

V svojih najboljših tekmovalnih časih je bila znana kot najbolj gibčna Rusinja. FOTO: Wikipedija

Mediji ruskemu predsedniku že leta pripisujejo razmerje z 38-letno Kabajevo, s katero naj bi imel tudi otroke, kar pa je Putin v preteklosti vselej zanikal. Predlog sankcij jo sicer označuje kot predsednico upravnega odbora holdinga National Media Group, ki ima pomembne deleže v skoraj vseh večjih ruskih državnih medijih.

Alina Kabajeva je bila v svojih najboljših tekmovalnih časih znana kot najbolj gibčna Rusinja. Po slovesu od športa je leta 2007 postala poslanka v dumi, spodnjem domu ruskega parlamenta, daleč največje ruske stranke Enotna Rusija, v resnici pod nadzorom Putina. Leta 2014 je odstopila in brez medijskih izkušenj zasedla visok položaj v omenjenem največjem medijskem podjetju v Rusiji.

Otroci Kabajeve naj bi se rodili v Švici in naj bi bili po domnevah medijev zdaj z materjo na varnem, v luksuzni hiši v Švici, čeprav so jo pred dnevi menda opazili v Moskvi. V medijih je bilo mogoče prebrati tudi domneve, da ima štiri otroke, dva sina in dve hčeri, pred dnevi pa naj bi vir blizu porodničarja iz Švice zatrdil, da ima dva sina in da sta oba res Putinova otroka.

Med drugimi posamezniki, proti katerim EU širi seznam, so tudi vodja Ruske pravoslavne cerkve, patriarh Kiril, več visokih vojaških uradnikov, ki naj bi zagrešili vojne zločine v ukrajinskem kraju Buča, ter družinski člani tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova.