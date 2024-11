Nadškof po prikrivanju zlorab dečkov v sramu odstopil

Kdor ob hudih krivicah molči oziroma si pred njimi zakriva oči, je posredno sokriv. To velja tudi za canterburyjskega nadškofa Justina Welbyja, ki je kronal kralja Karla III. Po poročanju Guardiana ga je s prestola Anglikanske cerkve odneslo prikrivanje grozodejstev vplivnega odvetnika ter, ironično, dobrodelneža Johna Smytha.

Ta je v 80. in 90. letih preteklega stoletja vodil krščanske poletne kampe za mlade, pozneje pa je stal za mnogimi podobnimi projekti. V petih desetletjih je med svojim delom spolno, fizično in psihično zlorabil okoli 130 dečkov. To se je dogajalo v Združenem kraljestvu, v Zimbabveju, najverjetneje pa tudi v Južni Afriki. Prva senca je nanj padla leta 1982 ob novicah o brutalnem pretepanju otrok ter v 90. letih preteklega stoletja, ko so ga aretirali zaradi sumljive smrti šestnajstletnega udeleženca kampa, a je bil primer ovržen še pred obravnavo na sodišču.

Vedela najmanj enajsterica škofov

Leta 2017 je televizijska postaja Channel 4 objavila dokumentarec o njegovih zlorabah, zaradi česar je dobil poziv na zaslišanje, ki pa se nikoli ni zgodilo. Kot poročeni oče štirih otrok se je na prve javne obtožbe na svoj račun odzval osorno, da ne namerava govoriti o tem, kaj je počel, ter da so določene trditve v zvezi z njim popolna neumnost. Leta 2018 ga je v 78. letu na domu v Južni Afriki izdalo srce.

Po nedavno objavljenem neodvisnem poročilu je dokazov proti njemu več kot dovolj. Anglikanska cerkev na čelu z Welbyjem je za mnoge serijske zlorabe Smytha vedela že pred več kot desetimi leti, a se ni ustrezno odzvala. Zaradi tega je nadškof Welby včeraj podal odstopno izjavo, potem ko ga je k temu pozvalo več kot trinajst tisoč podpisnikov peticije.

Obenem se je opravičil za svoje sramotne napake in opustitve, ko je verjel, da se bodo zadeve nekako rešile same po sebi. Kot opozarja Andrew Graystone, avtor knjige o Smythovih zlorabah Bleeding for Jesus, bi morala Anglikanska cerkev bolj celovito prevetriti vse svoje vrhove, saj je za grozljive prakse odvetnika vedela najmanj enajsterica škofov, a so prav tako ostali tiho.