Rihanna je uradno postala najbogatejša glasbenica na svetu, je pred dnevi odjeknila novica, ki jo je objavila revija Forbes. Njeno premoženje so ocenili na 1,7 milijarde dolarjev ali 1,4 milijarde evrov. Pevka, igralka in podjetnica, ki jo je odkril in »ustvaril« raper Jay Z, je resda prve milijone zaslužila s prepevanjem hitov, kot so Umbrella, Diamonds, We Found Love, Take A Bow in Live Your Life, ki so se povzpeli na vrh glasbenih lestvic.Potem pa se je pridružila kolegicam, kot so Kylie Jenner, Kim Kardashian in Jassica Alba, in ustanovila svojo kozmetično znamko. Z blagovno znamko Fenty Beauty in kolekcijo spodnjega perila za ženske Savage X Fenty je ustvarila večino premoženja.Triintridesetletna umetnica s pravim imenom Robyn Fenty je Fenty Beauty ustanovila leta 2017 v sodelovanju s francoskim konglomeratom LVMH, z namenom razširiti ponudbo barvne palete pudrov, da bodo primerni za vse barve kože. V kolekciji je danes na voljo kar 50 odtenkov. »Želela sem ustvariti podjetje, ki bi poskrbelo, da bi se vse ženske počutile sprejete,« je poudarila umetnica, ki je obdržala 50-odstotno lastništvo v družbi in se izkazala kot uspešna podjetnica z žilico za vodenje.