Naomi Campbell: Prvič mama, oče hčerke neznan

Naomi Campbell (50) je prvič postala mama. Prva temnopolta zvezda z modnih stez, ki so jo objavili na naslovnici britanske modne biblije Vogue, je novorojenčico dobila le nekaj dni pred svojim 51. rojstnim dnem, ki bo 22. maja. Kot kaže, je trenutno samska. Pred tem sta bila v zvezi z italijanskim poslovnežem Flaviem Briatorijem (71), za njim do leta 2013 pa je bil njen partner ruski poslovnežem Vladislav Doronin (58).



Oče hčerke je za zdaj neznan. Družinski vzorci so trdovratni in zgodovina se morda ponavlja, saj tudi Naomi na željo svoje mame Valerie Morris Campbell (69) nikoli ni spoznala biološkega očeta. Ta je nekdanjo plesalko modernih plesov zapustil v četrtem mesecu nosečnosti. Med njenim gostovanjem po svetu s plesnim ansamblom je hči vrsto let živela pri sorodnikih v Londonu.

Potek rojstva je še skrivnost

Agentje so jo odkrili zelo zgodaj; njena bleščeča kariera se je začela že pri 15 letih. Ena najbolje plačanih manekenk vseh časov se je prav tako dobro odrezala v filmski in glasbeni industriji v žanru r'n'b; danes ima premoženje, ocenjeno na okoli osemdeset milijonov dolarjev. Novico o materinstvu je objavila na instagramu skupaj s fotografijo svoje roke s popolno manikuro in stopalc novorojenčice, ki razkrivajo, da gre za precej svetlopolto deklico.



Kako je potekalo rojstvo, prav tako ni znano. Ob fotografiji je med drugim zapisala: »Tako počaščena sem, da imam v svojem življenju to nežno dušo. Ni besed, s katerimi bi lahko opisala vseživljenjsko vez, ki jo zdaj delim s teboj, angel moj. Ni večje ljubezni.« Novopečena babica Valerie je na istem družbenem omrežju prav tako izrazila silno navdušenje.

