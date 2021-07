Nastopi ameriške junakinje v veliki negotovosti

Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles (24) je v torek odstopila sredi ekipne tekme, po ponesrečeni predstavi na preskoku. Sprva se je ugibalo, da se je pri doskoku poškodovala, po tekmi pa je telovadka povedala, da je odstopila zaradi psihičnih težav.



»Po nastopu, ki sem ga izvedla, preprosto nisem hotela nadaljevati. Osredotočiti se moram na svoje duševno zdravje,« je dejala, ko je po tekmi stopila pred novinarje. Že dan pred ekipno tekmo je na instagramu zapisala, da se včasih počuti, kot da na svojih ramenih nosi vso težo sveta.



»Kdaj zamahnem z roko in se delam, da pritisk ne vpliva name, ampak včasih je presneto težko,« je dodala. Američanke so kljub odstopu Bilesove na tekmi, na kateri so branile olimpijski naslov iz Ria, osvojile srebro.



Včeraj je ameriška gimnastična zveza prek twitterja sporočila, da Bilesova ne bo nastopila niti v četrtkovem finalu mnogoboja. Dodali so, da z vsem srcem podpirajo njeno odločitev in ploskajo njenemu pogumu, da je svoje zdravje postavila na prvo mesto. »Simone se bo o nadaljnjih nastopih na teh olimpijskih igrah v dogovoru z zdravniško službo odločala za vsak dan posebej,« so še zapisali.



Bilesova ima v nadaljevanju iger še vedno lepe možnosti, da obogati zbirko šestih olimpijskih odličij. Pet jih je osvojila v Riu 2016, srebro pa ji po kvalifikacijah pripada tudi za Tokio 2020, saj se je na vseh štirih orodjih uvrstila v finale najboljše osmerice.



Podporo ameriški telovadki so prek družbenih omrežij izrazili številni športniki. Skupna misel večine je, da s to potezo športnica spreminja miselnost v elitnem športu in pomaga razbiti trajne stigme, povezane z duševnim zdravjem.



»Simone, ponosni smo nate. Ponosni na to, kdo si kot oseba, sotekmovalka in športnica,« je tvitnila izvršna direktorica Ameriškega olimpijskega in paraolimpijskega komiteja Sarah Hirshland. Nekdanja ameriška prva dama Michelle Obama je zapisala: »Sem dovolj dobra? Sem. To je mantra, s katero se srečujem vsak dan. Simone Biles, ponosni smo nate in navijamo zate.« Dvakratna olimpijska prvakinja v alpskem smučanju Mikaela Shiffrin je telovadki prav tako ponudila vso podporo in zapisala: »Simone Biles, nadaljuj s svojim nasmehom na obrazu, ker je zlat. Vedno.« Legendarni plavalec Michael Phelps, ki se je pred tremi leti tudi sam boril z depresijo, pa je dejal, da se mu ob spremljanju njenega primera »trga srce«. Za televizijsko postajo NBC je dejal, da so lahko olimpijske igre za športnika velik stres in da se je tudi sam pogosto boril, da bi našel podporo med športno kariero: »Najpomembneje je, da vsak poišče pomoč, ko gre skozi težavno obdobje. Zame je bil to velik izziv, saj mi je bilo to zelo težko storiti.«

