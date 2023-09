Ne le zmaga za Mario Ressa, ampak za svobodo medijev

»Danes praznujemo zmago dejstev nad politiko,« je izjavila Maria Ressa, soustanoviteljica novičarskega spletnega portala Rappler in Nobelova nagrajenka za mir, ko jo je sodišče na Filipinih po pet let trajajočem sodnem postopku oprostilo davčne utaje.

Devetinpetdesetletna Nobelovka, znana kot glasna kritičarka nekdanjega predsednika Filipinov Rodriga Duterteja, je razsodbo označila kot zmago za svobodo medijev. Njen odvetnik Francis Lim pa je poudaril, da to ni le zmaga za Mario Ressa, ampak za Filipine.

»Zahvaljujemo se sodišču za to pravično odločitev in priznanje, da goljufive, lažne in krhke obtožbe urada za notranje prihodke nimajo nobene podlage,« je še dejala raziskovalna novinarka in dodala, da, upa, da bo oproščena tudi drugih obtožb, o katerih vztraja, da so politično motivirane.

Veselje Nobelove nagrajenke ob današnji razsodbi. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Ressa, ki je Nobelovo nagrado za mir pred dvema letoma prejela skupaj z ruskim novinarjem Dmitrijem Muratovom, je namreč v še dveh sodnih postopkih. V enem jo skupaj z nekdanjim sodelavcem Reynaldom Santosom mlajšim obtožujejo kibernetskega obrekovanja, za kar jima grozi do sedem let zapora. Drugi postopek je usmerjen proti Rapplerju, ki ga želijo oblasti izbrisati iz poslovnega registra zaradi domnevnih kršitev ustave in predpisov o tujem lastništvu v medijskih družbah. Portal je namreč pred tem obširno in kritično poročal o Dutertejevi smrtonosni kampanji proti drogam, ki je od leta 2016 zahtevala več kot 7000 življenj.

Višji raziskovalec organizacije Human Rights Watch (HRW) Carlos Conde je, kot je poročal AFP, ob oprostilni sodbi aktualnega filipinskega predsednika Ferdinanda Marcosa mlajšega pozval, da zagotovi, da se pravno nadlegovanje Marie Resse in drugih novinarjev konča.