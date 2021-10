Neizprosna borca za svobodo izražanja

V nadaljevanju preberite:

Maria Ressa in Dmitrij Muratov sta bili imeni, ki ju je včeraj izrekla predsednica norveškega odbora za Nobelove nagrade Berit Reiss-Andersen, ko je razglasila eno izmed najprestižnejših priznanj Kraljeve švedske akademije znanosti. Nobelovo nagrado za mir sta si zaslužila kot zagrizena borca za svobodo izražanja in predstavnika vseh, ki sledijo idealu neodvidnega novinarstva.



»V šoku sem,« je dejala Maria Ressa, ko so ji po telefonu sporočili, da je dobila Nobelovo nagrado za mir. Vsako srečanje z njo je spominjalo na gostijo, na kateri strežejo sveže ideje in neomejene količine energije. Filipinka z državljanstvom ZDA, kjer je odrasla, in z diplomo Univerze Princeton, na kateri je študirala molekularno biologijo in gledališče, se je odločila živeti v Manili, kjer je leta 2012 ustanovila časopisni portal Rappler.



Šest njegovih novinarjev so že ubili, odkar je leta 1995 prevzel vodenje Nove gazete, neodvisnega časopisa, ki ga je dve leti pred tem ustanovil skupaj z več kot 50 kolegi, večino nekdanjimi sodelavci Komsomolske pravde. Letošnji Nobelov nagrajenec za mir, tretji doslej iz Rusije, je že takrat imel opravka z denarnim delom te prestižne nagrade, saj so računalnike in opremo nove redakcije plačali tudi z delom premije, ki jo je prejel takrat še sveži Nobelov lavreat in veliki podpornik Nove gazete Mihail Gorbačov.