Nekaj dolarjev globe ali 15 let ječe

Kanadsko-ameriški aktivist proti kitolovu Paul Watson je dejal, da ga oblasti v Tokiu želijo narediti za svarilen zgled, medtem ko v grenlandskem zaporu čaka na morebitno izročitev Japoiski. »Želijo dati svarilo, naj se nikar ne zapletajte z njihovim kitolovom,« je dejal Watson za AFP in dodal, da mu odvetniki pravijo, da mi bodo podaljšali pripor.

Sodnik okrožnega sodišča Sermersooq na Grenlandiji je že sredi avgusta odločil, da je treba pripor okoljevarstvenika Paula Watsona podaljšati do 5. septembra. Watson je soustanovitelj Greenpeacea, katerega član ni več, in ustanovitelj organizacije Captain Paul Watson Foundation.

73-letnega Watsona, ki je večino svojega življenja posvetil okoljevarstvu, je 21. julija v glavnem mestu Grenlandije Nuuk prijela tamkašnja policija, pri čemer so ji pomagali danski kolegi. Grenlandija je avtonomna država, ki ozemeljsko pripada Kraljevini Danski. Ima svojo vlado in demokratično izvoljen parlament, med tem ko je vodja države danski monarh.

Prijetje je bilo izpeljano na podlagi mednarodne tiralice z Japonske, ki želi sodno preganjati Watsona zaradi incidenta na Antarktiki leta 2010, ko so japonski kitolovci lovili in ubijali kite.Oblasti v deželi vzhajajočega sonca menijo, da je kanadsko-ameriški okoljevarstvenik napadel kitolovce in jih oviral pri njihovem delu. Japonska je poslala vlogo Danski za izročitev Watsona.

V pogovoru za tiskovno agencijo AFP je watson, da mu čas, ki ga je preživel za rešetkami, ni preprečil, da bi nadaljeval svoj boj za reševanje kitov. »Če mislijo, da preprečujejo naše nasprotovanje, lahko povem, da sem pravkar zamenjal ladjo. Moja ladja je trenutno zapor Nuuk.«

Več kot 100.000 ljudi po vsem svetu je že podpisalo peticijo za njegovo izpustitev. Urad francoskega predsednika Emmanuela Macrona je prosil Dansko, naj ne izroči aktivista, prav tako kot Brigitte Bardot, francoska igralka in borka za pravice živali. Watson že skoraj dve leti živi v Franciji.

Pripornik dodaja: »Danska je v zelo težkem položaju. Ne morejo me izročiti, ker so v prvi vrsti glasni zagovorniki človekovih pravic,« japonski pravosodni sistem pa je po njegovem prepričanju srednjeveški.

»Ničesar nisem storil napak in tudi če bi, bi bila na Danskem preračunano globa 223 dolarjev in niti ne bi šel v zapor, medtem ko me Japonska želi obsoditi na 15 let.«

Watson je dejal, da iz svoje celice v moderni sivi zaporniški stavbi s pogledom na morje opazuje, kako mimo njegovega okna plavajo kiti in ledene gore. »Od leta 1974 je bil moj cilj izkoreniniti kitolov in upam, da mi bo to uspelo, preden umrem.«