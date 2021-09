Nekdanja islamska nevesta ponuja pomoč Borisu Johnsonu

Imela je komaj 15 let

Fotografija z letališča, ko so tri dekleta zapustila Veliko Britanijo. FOTO: Ho/AFP

Doslej so bile o njej objavljene tri vrste fotografij, prva v družbi še dveh deklet na letališču, druga na sliki v rokah njene sestre in tretja v hidžabu. Tokrat se je zdaj že 22-letnapojavila v oddaji Good Morning Britain televizijske hiše ITV v podobi, ki je daleč od podobe islamske neveste. Pred kamero je nastopila v majici na naramnice, čepici in naličena ter britanskemu premieru ponudila pomoč v boju proti ekstremizmu in terorizmu – v zameno, da se lahko vrne v Veliko Britanijo. »Želim si, da me vlada ne bi videla kot nevarnost, ampak kot pridobitev,« je dejala.Voditelja oddaje do dekleta nista bila prizanesljiva in sta spomnila na očitke, da je menda opazovala priprave na teroristične napade, da je pomagala pri rekrutaciji mladih žensk, da je lahko nosila celo orožje. Vse to je zanikala in vprašala, zakaj ji, če res tako mislijo, ne sodijo. Za pravično sojenje v demokratični državi, za kakršno se ima Velika Britanija, bi bila pripravljena iti tudi v zapor, je zatrdila, čeprav je njen edini zločin, da je bila tako neumna, da se je pustila zavesti.Ko je Shamima Begum leta 2015 s prijateljicama pobegnila v Sirijo, je bila stara komaj 15 let. Pritegnile so jo ideje islamskega raja, kot je povedala v omenjenem pogovoru, skrajneži so jo po spletu intenzivno nagovarjali k odhodu in ji vlivali slabo vest, če je oklevala. »Bila sem mlada in to so izrabili,« je dejala.V Siriji se je poročila z islamistom nizozemskega rodu. Ko si je po treh letih začela prizadevati za vrnitev v Veliko Britanijo, je bila tretjič noseča in v strahu za življenje še nerojenega otroka, pred tem je v težkih razmerah izgubila že dva. Pozneje je tudi tretji umrl. Takratni britanski notranji ministerji je leta 2019 odvzel državljanstvo zaradi grožnje nacionalni varnosti (eden od vzrokov naj bi bilo državljanstvo Bangladeša, od koder so njeni starši, a tam ji grozi smrtna kazen, če se vrne, je prepričana) in ker ni izrazila obžalovanja. Nazadnje je sodišče njeno pritožbo na odvzem državljanstva zavrnilo februarja letos.Še vedno sodi med 6000 oseb, ki so se po pisanju Guardiana kot mladoletniki pridružili Islamski državi, vendar je prvi primer, ki je v javnosti sprožil toliko razprav o vprašanju zaupanja mladim, ki so bili radikalizirani. Voditelja oddaje sta jo vprašala tudi o vzroku za dramatično spremembo v oblačenju. Hidžaba ne nosi več dobro leto, je odgovorila in zagotovila, da v ozadju ni nikakršen zahrbten islamistični piar. »Tako sem oblečena zaradi sebe, to je edini razlog.«