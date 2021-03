Nekdanjo Bezosovo ženo očaral učitelj

Petdesetletna MacKenzie Scott, ki je še pred dvema letoma nosila priimek najbogatejšega človeka na svetu, Jeffa Bezosa, je našla novo ljubezen in znova rekla da. Novi izbranec Scottove, ki je na Forbsovi lestvici najbogatejših na 22. mestu, je učitelj kemije Dan Jewett, zaposlen na isti šoli, kot jo obiskujejo njeni otroci.



Bogastvo, ki ji je pripadlo ob ločitvi od ustanovitelja podjetja Amazon v obliki delnic, je ocenjeno na več kot 61 milijard evrov. Scottova, avtorica dveh romanov, pa je javnost že kmalu po ločitvi osupnila z napovedjo, da namerava večino denarja še za časa svojega življenja podariti različnim dobrodelnih organizacijam. V lanskem letu je v pičlih štirih mesecih podarila več kot 3,5 milijarde evrov prehranskim bankam in skladom za urgentno pomoč.



Takrat je povedala, da hoče pomagati Američanom, ki so se znašli v težavah zaradi pandemije. Želi si, da bi njena pomoč dosegla najranljivejše, torej ženske in temnopolte, ljudi, ki jim primanjkuje hrane in imajo le malo možnosti, da bi jim pomagale dobrodelne organizacije. Njeno premoženje je v pandemiji krepko naraslo. Že predlanskim je podpisala zavezo, ki so jo sprožili najbogatejši posamezniki in družine na svetu, da bodo večino svojega bogastva vrnili skupnosti. »Razdeliti moram nesorazmerno količino denarja,« je zapisala takrat.



»Po srečnem naključju sem poročen z enim najbolj plemenitih in prijaznih ljudi, kar jih poznam, in pridružujem se njeni zavezi, da bo ogromno denarno bogastvo predala v korist drugim,« je na spletni strani objavil Jewett. Poroko svoje nekdanje žene, s katero sta bila skupaj 25 let in tudi skupaj ustanovila Amazon, je Bezos prijazno pokomentiral: »Dan je čudovit človek, veselim se in vznemirjen sem za oba.«



Mladoporočenca sta se očitno spoznala na zasebni šoli Lakeside, katero je nekoč obiskoval tudi Bill Gates, zdaj pa se na njej šolajo otroci Jefa in MacKenzie. Odkar se je izvedelo za svežo poroko njihovega učitelja, na spletni strani šole ni več njegove predstavitve.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: