Nemški princ toži sina zaradi zapravljanja

Princ Ernst August Hanovrski (66) je že leta na bojni nogi s sinom Ernstom Augustom mlajšim (37). Jabolko spora je posest, ki mu jo je podaril, oziroma sinovo domnevno neodgovorno zapravljanje družinske zemlje in gozdov. Po torkovih podatkih sodišča v Hanovru v tožbi proti sinu prestolonasledniku zahteva razveljavitev darilnih pogodb iz let 2004 in 2007.



Te naj bi takrat podpisal, da bi se ob ločitvi od Chantal Hochuli (65), tudi mame Ernsta Augusta mlajšega, izognil plačilu davkov ter ohranil enotnost dediščine. Zdaj želi, da mu sin med drugim vrne pravljično lep grad Marienburg, zgrajen po vzorih iz gotike. Očita mu, da je hudo kršil njegove pravice, lastnino in interese, ker je hotel prevzeti popoln nadzor nad nepremičninami v vrednosti petih milijonov evrov, tako da bi izključil svojega očeta.



Sin je očitke zavrnil in označil za lažne ter neutemeljene, dodatnih komentarjev pa zaradi spoštovanja do družine in zaščite očeta ni podal. Zamera je bila huda že leta 2017, ko je Ernst starejši zavrnil vabilo na sinovo poroko z rusko modno oblikovalko Ekaterino Malyshevo (34). Prvak nemške dinastije je sicer poročen s prijateljico nekdanje žene, z monaško princeso Caroline (64); to je njen tretji in njegov drugi zakon, a od leta 2009 ne živita skupaj. Imata hčer, 21-letno princeso Alexandro.

