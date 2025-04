Nezmotljiv instinkt za napačno ravnanje

Pet let po megxitu, ko sta se princ Harry in njegova ameriška soproga Meghan odločila, da odstopita kot ožja člana britanske kraljeve družine in se preselila najprej v Kanado in nato v Kalifornijo, se je vojvodinja Susseška preobrazila v strokovnjakinjo za življenjski slog. Na Netflixu ima oddajo Z ljubeznijo, Meghan (With Love, Meghan), ki ima zelo dobro gledanost, a kot piše BBC-jeva dvorna dopisnica Daniela Relph, je Meghan v Združenem kraljestvu še vedno osovražena.

Danes bo premierno predvajan tudi Meghanin podkast Izpovedi ustanoviteljice (Confessions of a Female Founder), strokovnjaki pa se sprašujejo, kaj mora nekdanja igralka narediti za izboljšanje rejtingov. V Združenem kraljestvu je bila na začetku letošnjega leta njena priljubljenost le 19-odstotna, še leto prej 26-odstotna, medtem ko ji v ZDA kaže nekoliko bolje, pozitivno mnenje o njej ima 43 odstotkov vprašanih, kaže anketa YouGov.

»Težava je v tem, da ljudi veliko bolj zanimajo trači o kraljevi družini kot to, kako narediti marmelado,« je žebljico na glavico zadela Julie Montagu, grofica iz Sandwicha, Američanka, ki se je – tako kot Meghan Markle – poročila v britansko aristokracijo. »Kot Američanka jo opazujem in mislim, da je prevarantka. Priložnosti, ki se ji ponujajo, izkorišča kot odskočne deske, da pride tja, kamor želi,« je grofica dodala za BBC.

Meghanine oddaje, v kateri predeluje šopke, kupljene v supermarketu, in odišavlja tkanine z vodico z vonjem sivke, vsi niso sprejeli z odprtimi rokami. Kljub temu da je bila v prvem tednu med desetimi najbolj gledanimi na Netflixu, ji je občinstvo na spletni strani Rotten Tomatoes dalo oceno le 33 %. Oddaji je sledila še ustanovitev blagovne znamke As Ever, kjer prodaja čaje, med, marmelade, piškote in užitne cvetne liste, kljub visokim cenam, ob katere se je marsikdo obregnil, pa so trenutno vsi artikli na strani razprodani.

V prihajajočem podkastu se bo, kot je sama zapisala na instagramu, »odkrito pogovarjala z neverjetnimi ženskami, ki so sanje spremenile v resničnost«, toda njena težava po mnenju mnogih strokovnjakov za komuniciranje in odnose z javnostmi ostaja, da je ne glede na to, kaj naredi, neločljivo povezana z britansko kraljevo družino. »Karkoli naredi, da bi se oddaljila od nje, se vedno vse vrne na Buckinghamsko palačo in njen odnos s kraljevo družino,« je komentiral Evan Nierman, strokovnjak za odnose z javnostmi, in dodaja: »Meghan poskuša izstopati sama, vendar je tako razvpita in slavna ravno zato, ker je neločljivo povezana s kraljevo družino.«

Med ostrimi kritiki vojvodinje je Tina Brown, nekdanja urednica revije Vanity Fair, ki pravi, da ima odtujena članica britanske kraljeve družine »nezmotljiv instinkt za napačno ravnanje«. O Netflixovi seriji Z ljubeznijo, Meghan je dejala: »Meghan je naredila oddajo o lažni popolnosti in to ravno takrat, ko se je duh časa obrnil proti njej.« Brownova ni edina, ki je Meghan ni prepričala. »Veliko sijaja, malo povezanosti z ljudmi,« so menili v britanskem Voguu, Telegraph pa je njeno oddajo označil kot »vajo iz narcisizma«.