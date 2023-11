Nobelova nagrajenka gladovno stavka

Iranska aktivistka Narges Mohamadi je v zaporu začela gladovno stavko, in to mesec po tem, ko je prejela Nobelovo nagrado za mir.

Njena družina je sporočila, da so jim iz zloglasnega iranskega zapora Evin v Teheranu sporočili, da je v ponedeljek zjutraj začela zavračati hrano in da je sporočila, da protestira proti dvema stvarema: proti politiki Islamske republike, ki zavlačuje in zanemarja zdravstveno oskrbo bolnih zapornikov, in proti politiki obveznega hidžaba za iranske ženske.

Glede na njeno zdravstveno diagnozo in ultrazvok srca, ki ga je opravil zaporniški zdravnik, bi Narges Mohamadi potrebovala nujno premestitev v bolnišnico. Organizacija, ki vodi kampanjo za osvoboditev Narges Mohamadi, je sporočila, da njen odvetnik že tedne zahteva njeno premestitev v specializirano bolnišnico za srce in pljuča zunaj zapora, kar pa so zaporniške oblasti zavrnile.

Že prejšnjo sredo so družinski člani sporočili, da so sozapornice protestirale dva dni in dve noči, da bi dosegle, da ji omogočijo nujno zdravljenje. A upravnik zapora je »v skladu z ukazi višjih organov«, ki prepovedujejo prevoz v zdravstvene ustanove brez naglavne rute, zahtevo zavrnil.

Zmaga ni lahka, a je gotova

Narges Mohamadi, ki je podpredsednica Centra zagovornikov človekovih pravic v Iranu, prestaja desetletno zaporno kazen. Skupno je bila aretirana 13-krat, petkrat obsojena in skupaj obsojena na 31 let zapora. Prvič so jo aretirali leta 1998, v zaporu je preživela eno leto, leta 2010 je bila zaradi članstva v DHRC pozvana na islamsko revolucionarno sodišče, nato so jo zaprli v zapor Evin. Med priporom se je njeno zdravje zelo poslabšalo in razvila se je bolezen, podobna epilepsiji, zaradi katere občasno izgubi nadzor nad mišicami.

Zadnje leto je vztrajno poročala o zlorabah, ki jih doživljajo ženske v zaporu Evin. FOTO: Reuters

Julija 2011 so jo iranske oblasti ponovno spoznale za krivo delovanja proti nacionalni varnosti in propagande proti režimu in jo obsodile na 11 let zapora. Slovesnost ob podelitvi Nobelove nagrade je spremljala iz zapora.

»Nikoli si ne bom nehala prizadevati za uresničitev demokracije, svobode in enakosti,« je dejala v vnaprej napisani izjavi in dodala, da verjame, da jo »bo Nobelova nagrada za mir na tej poti spodbudila, da bo še bolj polna upanja, še bolj vzdržljiva, vztrajna, odločna in še bolj aktivna v prizadevanjih za pravice žensk«. Konec oktobra jim je uspelo iz njene zaporniške celice pretihotapiti listek s sporočilom: »Zmaga ni lahka, a je gotova.«

Pozivi mednarodnih organizacij

Pred dobrim letom so po vsem Iranu izbruhnili množični protesti zaradi smrti 22-letne Mahse Amini, ki jo je pridržala iranska moralna policija, ker naj bi po njihovem mnenju nosila neprimeren hidžab. Zdravstveno stanje Mahse Amini se je v centru za prevzgojo poslabšalo, umrla je v bolnišnici. Ženske in dekleta so preplavile teheranske ulice in na demonstracijah proti oblastem zažigale svoje naglavne rute. Narges Mohamadi je takrat v sporočilu, poslanem iz zapora, dejala, da je dan smrti Mahse Amini postal dan, ki simbolizira »zatiranje teokratskega avtoritarnega režima nad iranskimi ženskami«.

Zadnje leto je vztrajno poročala o zlorabah, ki jih doživljajo ženske v zaporu Evin. »Vlada morda ne razume, da več ko nas zaprejo, močnejše postanemo,« je sporočila za New York Times.

Njen soprog Tagi Rahmani, tudi sam nekdanji politični zapornik, ki skupaj z njunima dvema, napol odraslima otrokoma živi v izgnanstvu v Parizu, je za Reuters poudaril, da bo nagrada samo še opogumila njegovo ženo v njenem boju, hkrati pa tako kot mnogi drugi opozoril na njen širši pomen za zatirano iransko družbo. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Predsednica norveškega odbora za Nobelovo nagrado Berit Reiss-Andersen je v izjavi podpore dejala, da je odbor globoko zaskrbljen »zaradi zdravja letošnje dobitnice nagrade, zahteva, da morajo zapornice nositi hidžab, da bi bile hospitalizirane, pa je nehumana in moralno nesprejemljiva,« je dejala in pozvala iranske oblasti, naj Narges Mohamadi in drugim zapornicam zagotovijo potrebno medicinsko pomoč.

Oglasilo se je tudi Mednarodno združenje pisateljev Pen International in po poročanju AFP sporočilo, da je »resno zaskrbljeno zaradi zdravstvenega stanja« Narges Mohamadi, ter iranske oblasti pozvalo, naj jo nemudoma izpustijo in premestijo v bolnišnico na zdravljenje.