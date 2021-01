Nogometaš Victor Osimhen po okužbo v domovino

Nogometaš italijanskega prvoligaša Napoli, 22-letni Nigerijec Victor Osimhen, te dni polni stolpce italijanskih časopisov. Pa ne zaradi briljantnih iger za svoj klub, ampak nespametnega vedenja v covidskih časih. Naredil je napako, zaradi katere javnost zanj zahteva kazen.



Potem ko se je vrnil z obiska v domovini, se je izkazalo, da je okužen s covidom-19, a na srečo ni bil v stiku s soigralci, tako da klubu ni škodoval. Pojavili pa so se posnetki, na katerih je Osimhen obkrožen z nigerijskimi mladeniči in mladenkami, ki vanj silijo z denarnicam in ga moledujejo za denar, v drugem prizoru pa nogometaš sam na veliko deli bankovce, nasmejan, v gneči, brez kakršnekoli maske ali sorodne zaščite pred virusom.



Nigerijec je sicer že dva meseca poškodovan, klub ga je po vrnitvi iz Afrike poslal v samoizolacijo, športnik menda nima izrazitejših simptomov, a v času, ko ligaška tekmovanja po svetu trepetajo pred nenehno grožnjo zaprtja vseh dejavnosti, bo mladeničevo neodgovorno obnašanje gotovo sankcionirano.



V neapeljski klub je Nigerijec prestopil iz francoskega Lilla, ki je zanj iztržil 70 milijonov evrov. Pred Italijo in Francijo je igral še za nemškega prvoligaša Wolfsburg.



Gotovo je veliko okoliščin, kjer človek hote, seveda pa tudi nehote in nevede pozabi na zaščitne ukrepe proti koronavirusu. Eden takih je gotovo sila mladi milijonar, ki se nenadoma znajde v domovini, med revnimi rojaki in se počuti kot kralj. In morda s svojim razmetavanjem denarja nikakor ne misli nič slabega. Tako nekako so se slišali osamljeni glasovi, ki so poskušali mlademu nogometašu stopiti v bran.



A zaradi morebitnih posledic, ki bi jih slepa dobrota lahko povzročila, bodo ti glasovi gotovo prevpiti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: