O mrtvi nič dobrega

En teden zatem, ko se je razšel z dekletom, poljskim modelom Kasio Lenhardt, so 25-letnico našli mrtvo v stanovanju v Berlinu, ki po poročanju medijev pripada nogometašu.



Njun razhod ni bil prijateljski, oba pa sta za obračunavanje uporabila družbena omrežja. Boateng (32) je tako v pogovoru za Bild trdil, da je Kasia, ki se je leta 2012 pojavila v oddaji Nemški top model, izsilila njuno razmerje in da je imela težave z alkoholom, ona pa ga je ozmerjala s hudičem in ga obtožila, da jo je varal.



Lenhardtova, ki je imela petletnega sina iz prejšnjega razmerja, je s članom Bayerna iz Münchna prijateljevala 15 mesecev, v znak ljubezni pa si je celo tetovirala njegovo podobo.



Boateng je nekdanje dekle med drugim obtožil, da je sabotirala njegov odnos z bivšim dekletom Rebecco Silvera, s katero ima dva otroka, hčerki dvojčici. Kasia mu ni ostala dolžna in je napovedala, da bo povedala resnico in »se bo borila«, ko si bo opomogla od razhoda. Le nekaj ur prej, preden so jo našli mrtvo, je na instagramu zapisala, da začenja novo poglavje.



Nogometaš je prvi obelodanil, da sta se razšla. Povod naj bi bil, da se je Poljakinja 5. januarja v vinjenem stanju zaletela z njegovim avtomobilom. Boateng je ob razhodu dejal, da bo »prevzel odgovornost in deloval v interesu moje družine«, pri tem pa se je opravičil vsem, ki jih je prizadel, posebej »mojemu bivšemu dekletu in najinim otrokom«.



V intervjuju za Bild je razkril tudi, da ga je Kasia izsiljevala z lažnimi obtožbami o družinskem nasilju. Priznal je, da je Rebecco prevaral s Kasio, v svojo obrambo pa dejal, da je bila zadnja obsedena z nadzorom in izkoriščevalska: »Kasia je postala moje dekle tako, da je razdrla moje razmerje z Rebecco in me izsiljevala.



Odločil sem se, da se bom potrudil, da bi najino razmerje delovalo. Da najino razmerje postane javno, je bila njena zahteva. Ko sva bila skupaj, mi je pogosto grozila, da me bo uničila, da mi bo uničila kariero in da bom izgubil otroke.«



Novico o smrti je na instagramu sporočila njena stanovska kolegica, model Sara Kulka, ki je zapisala: »Upam, da najdeš mir in da pride zdaj resnica na dan. Vem, kako bi si to želela.«



Berlinska policija je sporočila, da njena smrt ni sumljiva.

