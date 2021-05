Od pesmi do knjige

Soproga princa Harryja, vojvodinja Susseška Meghan Markle, se je predstavila svetu v novi, presenetljivi vlogi, vlogi otroške pisateljice. Napisala je knjigo The Bench (Klop), ki naj bi uradno ugledala luč sveta 8. junija pri založbi Random House Children's Books.



Zgodba se osredotoča na posebno vez, ki se sčasoma splete med očetom in sinom, kakor je videti skozi materine oči. Poudarja, da se ljubezen med družinskimi člani današnjih časov kaže na različne načine, zgodba pa ima kajpak realno podlago v vojvodinjinem družinskem življenju z možem Harryjem in njunim sinom Archiejem.



Ob uradni naznanitvi izida je Meghan Markle izjavila: »Knjiga The Bench je začela nastajati kot pesem za moža mesec dni za tem, ko se je rodil Archie. Nato je prerasla v to zgodbo.« Likovne podobe so delo večkrat nagrajenega ilustratorja Christiana Robinsona, bralcu pa poskušajo pričarati toplino, veselje in nežnost razmerja med očetom in sinom. Meghan Markle je poudarila, da je bilo sodelovanje z ilustratorjem plodno in da sta z izdelkom oba sila zadovoljna. Avtorica pripravlja tudi zvočno knjigo.



Pri založbi so navdušeni nad knjigo, poudarjajo čudovite ubesedene vezi med očeti in sinovi, čustvene labirinte staršev in otrok. Prepričani so, da je The Bench brezčasna knjiga, ki jo bodo z veseljem vzeli v roke bralci te in prihodnjih generacij. Vojvodinjina poteza je po pričakovanjih naletela na mešane odzive. Nekateri so knjigo pozdravili in čestitali avtorici, drugi dvomijo o njenem avtorstvu ali se iz Klopi izrazito norčujejo.



Kaj bo na to porekla deklica, ko se bo ovedla, da knjiga govori zgolj o razmerju med očeti in sinovi, bo treba počakati. Drugi otrok Meghan Markle in princa Harryja naj bi namreč privekal na svet poleti.

