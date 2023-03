Odšel je najpomembnejši angleški transvestit

Danes svobodne izbire spolne usmerjenosti oziroma nasploh spolne identitete niso več nič posebnega, včasih, na primer v poznih 70. letih 20. stoletja, pa je bilo precej drugače. In takrat je na odre londonskih prizorišč za ne čisto tradicionalne predstave stopil Paul O'Grady, ki je s svojim alter egom Lily Savage postal najbolj znani transvestit na Otoku. Kakor pravijo poznavalci tovrstne scene, je tudi najzaslužnejši za njen razvoj v prihodnjih desetletjih. Čeprav je imel že dolgo težave s srcem, je v torek zvečer njegov mož André Portasio, s katerim sta se poročila leta 2017, sporočil, da je O'Grady umrl »nenadoma, a mirno«. Star je bil 67 let.

Rodil se je staršema irskega porekla v bližini Liverpoola ter tam preživel otroštvo in mladost. Šolo je obesil na klin pri 16 letih in potem delal v množici služb, od natakarske do pomoči v domovih za ostarele in za otroke s posebnimi potrebami. Konec 70. let se je preselil v London, kjer je ustvaril transvestitski alter ego Lily Savage; Savage je bil dekliški priimek njegove matere. Najprej je nastopal v raznih barih in gledališčih. Bil je dejaven v gibanju za pravice skupnosti LGBT, njegovi nastopi pa so postajali vedno bolj priljubljeni.

O'Grady alias Lily Savage je v zgodnjih 90. letih iz transvestitskega podzemlja stopil v mainstream in nastopal v raznih televizijskih oddajah. V novem tisočletju je odložil ženska oblačila ter v letih od 2004 do s krajšimi prekinitvami leta 2015 vodil zelo priljubljen, s humorjem prežet pogovorni šov na različnih britanskih javnih televizijah. Pozneje je snemal tudi oddaje o živalih, bil je velik ljubitelj psov, na kmetiji v Kentu na jugovzhodu Anglije, kjer je poleg Londona preživel največ časa, pa je imel številne druge domače živali. Za svoje dosežke je dobil kup televizijskih nagrad in leta 2008 viteški red britanskega imperija.

Čeprav je bil O'Grady odkrito istospolno usmerjen, je imel iz občasne zveze s prijateljico že v najstniških letih hčer, za katero je ves čas plačeval preživnino. Za to, da je ne bi izgnali iz Velike Britanije, pa je bil skoraj 30 let, od 1977. do 2005. poročen s portugalsko lezbično prijateljico Tereso Fernandes. V irski družini so ga seveda vzgojili kot katoličana, a ga je pozneje začela zanimati drugačna duhovnost, tudi neopoganska verovanja.