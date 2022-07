Osemdeset let bo praznoval tudi v Portorožu

Legenda brazilske popularne glasbe Gilberto Gil je 26. junija dopolnil 80 let. Za visoki jubilej si je omislil praznovanje v velikem slogu. S člani svoje družine, otroki in vnuki, ki so tudi sami glasbeniki, producenti ali pa asistenti, se je (najbrž zadnjič) podal na evropsko turnejo in jo naslovil Nos, a Gente (Mi, ljudje). Že druga postaja na turneji bo slovenska obala. »Na Jazz festivalu Piran/Portorož bo svojo tri desetletja dolgo zgodbo s Slovenijo tako sklenil,« je povedal umetniški vodja festivala Brane Rončel, ki ga je leta 1988 prvič povabil k nam v okviru ljubljanskega jazz festivala.

Pevec, kitarist in tekstopisec Gil je poleg Caetana Velosa, pevke Gal Costa, Os Mutantes in drugih poskrbel za internacionalizacijo brazilske kulture. Gil v svojih pesmih prepleta sambo, reggae, afrobeat, rock, funk in ljudsko izročilo. Uspelo mu je tudi preplesti bogato tradicijo domovine, zlasti Bahie, z afriškimi koreninami, te pa z novimi žanri rockom, popom in reggaejem. V svoje pesmi vključuje vse vidike vsakodnevnega življenja, od družine do političnih, socialnih in kulturnih gibanj. Od leta 2003 do 2008 je bil brazilski minister za kulturo in med enim svojih mnogih obiskov Slovenije se je leta 2003 kot minister sestal tudi s tedanjim našim predsednikom Janezom Drnovškom in ministrico za kulturo Andrejo Rihter.

Na turneji ga spremlja 18-članska filmska ekipa, ki posname vse, od priprav do koncertov. Tudi portoroški koncert bo posnet in predvajan v drugi sezoni dokumentarne serije Em Casa com os Gil (Doma z Gilom). Prva sezona je že dostopna na Amazonovi pretočni platformi.