Pamela Anderson je končno srečna

Vedno sem v življenju igrala vloge, pravi Pamela Anderson. Igrala je vlogo brhke blondinke, ki v rdečih kopalkah teče po plaži v seriji Obalna straža, igrala je zapeljivo pohotnico na naslovnicah Playboya, igrala je punco, ki ljubi rockerje in slabe fante. »Vendar nič od tega nisem bila jaz,« poudarja.

Zdi se, da je resnično ona postala šele zdaj, pravi 57-letna lepotica, ki zadnje čase dviga prah, ker se v javnosti pojavlja brez ličil. »Šestkrat sem bila poročena in najbolj srečna sem zdaj, ko sem že nekaj let samska. Še vedno ljubim ljubezen. Tudi ljubezen do sebe. Zdaj končno vem, kdo sem. Najbolj sem srečna, ko delam na vrtu in ko kuham,« je povedala za Sunday Times.

Pred kratkim je izdala vegansko kuharsko knjigo z naslovom I Love You in pripravlja se na snemanje nove kuharske oddaje. Čudovite fotografije v knjigi so posneli na njenem posestvu v Kanadi. Živi v več kot sto let stari hiši v gozdu in ob morju, ki je bila nekoč last njene babice. Že desetletja je veganka in znana je tudi kot velika borka za živali.

Pri njenem profesionalnem delu jo podpirata že odrasla sinova, ki ju ima z bobnarjem Tommyjem Leejem, za katerega rada pove, da je bil ljubezen njenega življenja, a je zelo zadovoljna, da se je njun zakon končal. »Mislim, da sta moja sinova zelo srečna, ker vidita, kako dobro se imam, kako uživam vsak trenutek. Včasih ni bilo tako.«

Pamela igra tudi glavno vlogo v filmu The Last Showgirl, ki govori o plesalki iz Vegasa in bo v kinematografe prišel konec leta. Kritiki je ne morejo prehvaliti. »Na to vlogo sem se pripravljala vse življenje, glavna junakinja mi je v marsičem zelo podobna. To je film o drugi priložnosti v življenju; tudi jaz imam zdaj drugo priložnost in je ne bom zapravila.«