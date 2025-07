Papež Leon XIV. po »delovnem oddihu« spet v Rimu

Po šestnajstih dneh hladu hribovitega Castel Gandolfa se je papež Leon XIV. v torek zvečer vrnil v Vatikan. Njegov poletni umik iz razgretega Rima – papeži se v Vilo Barberini v polenih mesecih umikajo že stoletja, saj leži ob velikem jezeru med hribi – pa ni bil le priložnost za oddih, pač pa poglobljenih premislekov, diplomatskih pogovorov in jasno izraženih stališč o perečih vprašanjih, od trgovine z orožjem do vojne v Gazi.

Ob odhodu iz papeške poletne rezidence, kjer je preživel šestnajst dni, je sveti oče spregovoril z novinarji ter dejal, da je bilo njegovo bivanje v Castel Gandolfu »delovni oddih« in da mu je »dobro delo, da je malce zamenjal okolje«. Kot je dodal, nikoli ni »prenehal spremljati aktualnega dogajanja«, poleg tega je po telefonu govoril s številnimi voditelji držav. »Glas Cerkve je še vedno pomemben. Nadaljujmo prizadevanja za mir,« je dejal. V ta prizadevanja sodi tudi nedavni sprejem ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Papež je ob odhodu pozval tudi k prenehanju trgovine z orožjem in na kratko komentiral razmere v Gazi ter morebiten obisk območja spopadov. »Spodbuditi moramo vse, naj opustijo orožje, in naj prav tako opustijo vso trgovino z orožjem, ki stoji za vsako vojno,« je poudaril. »Zaradi trgovine z orožjem ljudje postanejo zgolj ničvredna orodja, izgubljajo svojo človečnost. Vztrajno moramo poudarjati dostojanstvo vsakega človeka – kristjana, muslimana, pripadnika katerekoli vere. Vsi smo Božji otroci, ustvarjeni po Božji podobi. To prizadevanje bomo nadaljevali.«

Osrednje dogajanje, ki je zaznamovalo njegov dopust, pa prihaja iz Gaze. Tam je bila 17. julija v napadu močno poškodovana katoliška cerkev Svete Družine, v napadu pa so umrle tri osebe. Papež je incident ostro obsodil in ga označil za »barbarstvo vojne«, po napadu pa je govoril s kardinalom Pierbattisto Pizzaballo, latinskim patriarhom Jeruzalema, z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem ter s predsednikom Palestine Mahmudom Abasom.

Kljub pričakovanjem mnogih, ki so predvidevali, da bo papež napovedal svoj obisk Gaze, ta ostaja previden. Novinarjem je pojasnil, da »obstaja veliko krajev, kamor bi rad šel«, vendar to »ni nujno pravi način za iskanje rešitve«.

V času svojega bivanja v poletni rezidenci je papež md drugim v cerkvi sv. Tomaža iz Villanove, ki stoji v središču Castel Gandolfa, obhajal mašo, posvečeno usmiljenju – vrednoti, ki jo vztrajno postavlja v ospredje svojega pontifikata. Z odhodom v rezidenco je Leon XIV. sicer spet obudil to staro papeško navado; njegov predhodnik papež Frančišek je poleti namreč ostal v Rimu; Castel Gandolfo je obiskal le trikrat, a tam ni nikdar prenočil.