Rimski škof je Američan iz Chicaga, Bergogliev kader iz Peruja

V nadaljevanju preberite:

Dolgo, neskončno dolgo so čakali verniki na Trgu svetega Petra, potem ko so na strehi nad Sikstinsko kapelo ugledali beli dim. Ko se je nazadnje pojavil kardinal Dominique Mamberti in oznanil, da je Katoliška cerkev dobila novega papeža, je med množico, ki je tam čakala več ur, završalo. Ko pa je Mamberti povedal, koga so kardinali že drugi dan konklava izbrali za novega rimskega škofa, je množica umolknila, skoraj osupnila. Robert Francis Prevost je ime, ki so ga sicer omenjali med papabili, vendar je bil med njimi najmanj »toto papa«.

Ko se je novi rimski škof nazadnje pojavil na pročelju bazilike svetega Petra, kjer se je zadnji večer pred smrtjo še pojavil papež Frančišek, je pozdravil množico kot njihov škof, govor pa začel z mirom in spravo med ljudmi, je spet završalo. Led je bil prebit, navdušenje je bilo iz trenutka v trenutek bolj zagreto. Tudi tisti, ki so spremljali prenos italijanske televizije, so se umirili, ko je eden od komentatorjev iz cerkvenih vrst mimogrede omenil, da vsi Severnoameričani vendarle niso Trump in trumpisti. Kljub temu je bil ameriški predsednik med prvimi, ki so čestitali novemu papežu.