Papež Frančišek ga je klical vsak dan, včeraj so ga zadele izraelske bombe

V majhni katoliški župniji v Gazi je bil telefonski klic Papeža Frančiška večerni obred, glas upanja in tolažbe sredi vojne vihre. Ta vez med Vatikanom in obleganim mestom je tragično pretrgal silovit udarec. V četrtek zjutraj je izraelski napad zadel edino katoliško cerkev na območju Gaze, ubil dva človeka in ranil več drugih, med njimi tudi argentinskega duhovnika Gabriela Romanellija, prijatelja pokojnega papeža Frančiška.

Gromko tišino je prekinil zvok uničenja. V izjavi, ki jo navaja britanski Guardian, je Latinski patriarhat v Jeruzalemu potrdil, da sta v napadu na kompleks cerkve Svete družine umrli dve osebi. Katoliška humanitarna organizacija Caritas Jeruzalem je razkrila njuno identiteto: žrtvi sta bila Saad Salameh, 60-letni hišnik župnije, in Fumayya Ayyad, 84-letna ženska.

Župnik Romanelli je po napadu utrpel lažje poškodbe. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Usoda je hotela, da je gospa Ayyad v trenutku eksplozije iskala psihološko pomoč v Caritasovem šotoru znotraj cerkvenega območja. »Njuna smrt je boleč opomin na nemogoče razmere, s katerimi se soočajo civilisti in zdravstveno osebje v obleganju,« so sporočili iz organizacije.

Cerkev ni bila le versko zatočišče, temveč tudi dom za številne kristjane in muslimane, ki so tam poiskali varnost, med njimi tudi za otroke s posebnimi potrebami. Priče dogodka, kot poroča tiskovna agencija AP, so dejale, da je po vsem sodeč šlo za izraelsko tankovsko obstreljevanje.

Med ranjenimi se je znašel tudi župnik Gabriel Romanelli. Agencija Reuters je objavila posnetke iz bolnišnice, na katerih je videti, da je duhovnik lažje poškodovan in lahko hodi. Njegov odnos s pokojnim papežem Frančiškom je bil izjemen; vse od začetka vojne ga je papež klical vsak večer.

Pokojni papež Frančišek je duhovnika Romanellija klical vsak večer. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

»Tudi ko je bil v bolnišnici, je še naprej klical in preverjal, kako smo,« je Romanelli po Frančiškovi smrti zaupal časopisu Guardian. »Naša žalost je globoka, saj smo izgubili nekoga, za katerega smo čutili, da je postal član naše cerkve.«

Tragični dogodek je odmeval po svetu. Papež Leon XIV., naslednik Frančiška, je bil po navedbah Vatikana »globoko užaloščen« in je ponovno pozval k takojšnji prekinitvi ognja.

Ostra je bila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. »Napadi na civilno prebivalstvo, ki jih Izrael izvaja že mesece, so nesprejemljivi. Nobeno vojaško dejanje ne more upravičiti takšnega ravnanja,« je zapisala v izjavi.

Izraelska vojska se je na poročila odzvala z izjavo, da so seznanjeni z dogodkom in da okoliščine preiskujejo. »Izraelske obrambne sile si po najboljših močeh prizadevajo ublažiti škodo civilistom in civilnim objektom, vključno z verskimi objekti, ter obžalujejo vsakršno povzročeno škodo,« so sporočili. Tudi izraelsko zunanje ministrstvo je, kot poroča Euronews, izrazilo »globoko obžalovanje« in obljubilo objavo rezultatov preiskave.

Izraelski napad je v četrtek zadel edino katoliško cerkev na območju Gaze. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

Ta napad pa ni osamljen incident. Kot navaja televizija NBC News, je Latinski patriarhat že decembra leta 2023 obtožil izraelske sile, da so na območju iste cerkve ustrelile mater in hčer, kar pa je Izrael takrat zanikal.

V Gazi po podatkih ameriškega zunanjega ministrstva živi le okoli tisoč kristjanov, ki so se znova znašli ujeti v primežu konflikta, v katerem je po podatkih lokalnega ministrstva za zdravje umrlo že več kot 58.000 Palestincev.