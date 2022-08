Moskva za umor Dugine obtožila Ukrajino

Politični umori so v sodobni Rusiji precej pogosti. Največkrat so žrtve sovražniki ali samo nasprotniki vedno bolj avtoritarnega in po prepričanju mnogih tudi vedno bolj neuravnovešenega predsednika. Zato je umor Darje Dugine, 29-letne hčere Aleksandra Dugina, ultracionalista in menda tesnega sodelavca ter celo ideologa predsednika Vladimirja Putina, zbudil še več pozornosti kot podobni dogodki. Nekateri poznavalci ruskih razmer na Zahodu sicer dvomijo, da ima Dugin v zadnjih letih velik vpliv na rusko politiko, vsekakor pa da njegovega vpliva ne moremo primerjati z vplivom Grigorija Rasputina na carski dvor v času proti koncu ruskega imperija.

Oče Darje Dugine Aleksander velja za Putinovega ideologa, a nekateri menijo, da njegov vpliv ni tako močan. FOTO: Moscow News Agency/Reuters

Ker je Rusija brutalna agresorka na Ukrajino, je sum za bombni napad takoj padel na zahodno sosedo. Iz nje so takoj zanikali, da imajo kaj pri tem. Ruski preiskovalci so na delu od sobote zvečer, ko je 40 kilometrov od Moskve razneslo avto, ki ga je vozila Dugina. Ugotovili so, da je bil peklenski stroj na zunanji strani njene toyote land cruiserja, pod voznikovim sedežem. V avtomobilu naj bi se s festivala Tradicija – poteka na posestvu, kjer je poletja preživljal velikan ruske literature Aleksander Puškin –, na katerem je imel predavanje, peljal tudi oče Dugine, lastnik land cruiserja, a se je malo pred odhodom odločil, da se bo peljal z nekom drugim.

Moskva prst uperila v Kijev Ruska obveščevalna služba FSB je za sobotni napad z avtomobilom bombo, danes obtožila ukrajinsko varnostno službo. Kijev je pred tem že zanikal, da bi imel kar koli opraviti z umorom, navaja STA. »Zločin so organizirale in izvedle ukrajinske varnostne službe,« je sporočil FSB v izjavi, ki so jo objavile ruske tiskovne agencije. Storilka, Ukrajinka, rojena leta 1979, je po njihovih navedbah po umoru v nedeljo pobegnila v sosednjo Estonijo, članico Evropske unije in Nata, poročajo tuje tiskovne agencije. FSB je navedla, da naj bi bilo storilki ime Natalija Vovk in da je v rusko prestolnico Moskvo prišla konec julija skupaj z mladoletno hčerko. Najela je stanovanje v hiši, v kateri je živela Dugina, da bi pridobila informacije o njej. Na dan njenega umora pa sta se udeležili istega festivala kot ona.

Zato seveda le malokdo dvomi, da je bila bomba namenjena Aleksandru Duginu in ne njegovi hčeri. Oče je bil na posnetkih neposredno po eksploziji videti popolnoma v šoku. Preiskovalci so tudi povedali, da po detonaciji peklenskega stroja avtomobil zajel ogenj in da je voznica umrla takoj. Dodali so, da je šlo najverjetneje za delo profesionalcev, torej za umor po naročilu.

Darja Dugina, hči Aleksandra Dugina iz njegovega druga zakona, je bila tudi sama vplivna politologinja in novinarka, urednica spletne strani politološkega analitičnega centa United World International. Njenega očeta so sankcije Zahoda proti podpornikom ruskega agresivnega vedenja v Ukrajini doletele že leta 2015, njo pa so na ameriško in britansko listo sankcioniranih oseb uvrstili marca letos. Vzrok je bil prav urejanje strani United World International, na kateri so ugotavljali, da bi morali Ukrajino izbrisati, če bi se pridružila zvezi Nato.

Žrtev eksplozije 40 kilometrov od Moskve je bila na Putinovi liniji, zato bodo preiskovalci delo gotovo opravili bolj podrobno kot v primerih, ko smrt doleti predsednikove nasprotnika. FOTO: Investigative Committee of Russia/AFP

Politologinja – uporabljala je tudi priimek Platonova – je bila vneta zagovornica ruskega napada na Ukrajino in ga je javno podpirala tudi na ruski državni televiziji. Med drugim je bila analitičarka tako imenovanega Evrazijskega gibanja, ki ga je leta 2001 ustanovil njen oče. Gre za organizacijo, v kateri ne preveč izbirčno mešajo ruski nacionalizem, pravoslavno vero, protimodernizem in celo nekatere ideje boljševikov. So ostri nasprotniki liberalizma, kapitalizma in modernizma, saj da gre za ameriške vrednote, tuje območju Evrazije. Po njihovem bi morala Rusija ustvariti Evrazijski imperij med Nemčijo in Kamčatko, ki bi premagal svojega večnega nasprotnika, kar so seveda Združene države Amerike in njihovi zavezniki. Maja letos je Darja Dugina v intervjuju povedala, da je ponosna, da so jo skupaj z očetom postavili na listo s strani Zahoda sankcioniranih oseb.