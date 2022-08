Pisatelji in pisateljice v podporo napadenemu kolegu

V New Yorku bo danes, teden po napadu na Salmana Rushdieja, dogodek, kakršnega so priredili tudi nekaj dni po tem, ko je bila leta 1989 nad pisateljem izrečena fatva (na javnem branju se je tedaj zbralo več kot tri tisoč ljudi): na stopnišču newyorške knjižnice bodo številni avtorji in avtorice prebirali odlomke iz Rushdiejevih del.

Kot poroča Guardian, so udeležbo na dogodku Stojmo s Salmanom v podporo indijsko-britanskemu pisatelju, ki ga je prejšnji teden štiriindvajsetletni Američan libanonskega rodu Hadi Matar na odru med govorom o pisateljih v izgnanstvu v mestu Chautauqua desetkrat zabodel, so med drugim potrdili Paul Auster, Tina Brown, Kiran Desai, Amanda Foreman, A. M. Homes, Siri Hustvedt, Hari Kunzru in Gay Talese.

Avtorji in avtorice bodo nedvomno prebirali tudi Satanske stihe, roman, zaradi katerega je nekdanji iranski ajatola Ruholah Musavi Homeini nad pisateljem izrekel fatvo, saj naj bi Rushdie v romanu očrnil islam; čeprav se je Iran poskušal od fatve pozneje distancirati in jo je leta 1998 tudi uradno nehal podpirati, so pisatelju v letih zatem večkrat grozili s smrtjo, nagrada za Rushdiejevo glavo pa se je v zadnjih letih povzpela na več kot tri milijone dolarjev.

Ob tem so leta 1991 ubili japonskega prevajalca Satanskih stihov, napadli so tudi prevajalca v norveščino in italijanščino, a sta na srečo preživela. Iranske oblasti sicer zanikajo vsakršno povezavo z napadalcem, ki je zabodel Rushdieja, krivdo za napade pa so pripisale pisatelju samemu.

Salman Rushdie, ki je vrsto let živel pod policijsko zaščito (to obdobje je pred desetletjem opisal v avtobiografiji Joseph Anton, kar je njegov psevdonim, ki si ga je izbral ob izreku fatve), je trenutno v bolnišnici, kjer okreva po napadu in kjer je že govoril s preiskovalci. Pisateljev agent je sporočil, da bo Rushdie najverjetneje izgubil oko, poškodovana so tudi njegova jetra, njegov sin Zafar pa je dejal, da je Rushdiejev živahni in predrzni smisel za humor ostal nedotaknjen.

V angleškem mestu Bradford so leta 1989 na protestu proti Satanskim stihom zažigali kopije romana. FOTO: Shutterstock

Napadalec, ki je v soboto stopil pred sodnika, se je po odvetniku izrekel za nedolžnega, na zaslišanju pa ves čas molčal. V sredinem pogovoru za newyorški tabloid New York Post je izrazil presenečenje, da je avtor Satanskih stihov preživel napad.

Današnje branje organizirajo PEN America, newyorška javna knjižnica, založba Penguin Random House in House of SpeakEasy. Prenašali ga bodo v živo, PEN America pa ob tem vse tiste, ki se branja ne morejo udeležiti, poziva, naj pisateljeva dela (ne le danes) prebirajo v lastnih domovih. Uporabnike družbenih omrežij so povabili, naj videoposnetke branj objavijo s ključnikom #StandWithSalman.

Kot je ob tem dejala Tanja Tuma, predsednica PEN Slovenija, je »mednarodna skupnost pisateljev in pisateljic izjemno solidarna in se čuti tudi sama napadeno v svobodi ustvarjanja, svobodi pisanja. Če zabodeš pisatelja, zabodeš umetnost.«