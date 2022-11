Pobegli levi za dobro jutro

Obiskovalci sidneyjskega živalskega vrta Taronga, ki so v sredo ponoči v sklopu programa tam prespali, te dogodivščine gotovo ne bodo nikoli pozabili. Pet levov je namreč ušlo iz ograde, zaradi česar so morali na območju živalskega vrta razglasiti najvišjo stopnjo alarma. Oskrbniki so hitro ukrepali in se skupaj z obiskovalci zatekli na posebej za takšne primere določena varna območja, drama pa se je po uri in pol srečno končala.

Zaposleni v živalskem vrtu so za dobro jutro, bilo je okrog pol sedmih, opazili, da so se štirje mladiči in en odrasel lev znašli zunaj ograjenega prostora. Nemudoma so razglasili »kodo ena«, najvišjo stopnja alarma, zaprli dostope do območja in poklicali policijo. Nekaj pred deveto uro so bili levi spet na svojem domačem zavarovanem terenu. Vodstvo živalskega vrta je sporočilo, da se je incident zgodil zaradi kompleksne situacije, povezane z zaščitno ograjo.

Simon Duffy, izvršni direktor v Tarongi FOTO: zajem zaslona

Kot je pojasnil Simon Duffy, izvršni direktor operacij v Tarongi, so morali enega od mladičev začasno uspavati, preostali pa so se mirno vrnili na svoje območje. Razložil je še, da je leve od drugih predelov živalskega vrta še vedno ločevala skoraj dva metra visoka ograja. »V živalskem vrtu imamo zelo stroge varnostne protokole za takšne incidente in nemudoma smo se odzvali,« je izjavil.

Med obiskovalci programa »rjovenje in smrčanje« je bila tudi družina Perri. Oče Magnus je za Guardian Australia povedal, da so morali nemudoma zapustiti šotore in se zateči v kočo. »Najprej smo mislili, da gre za vajo, potem pa smo po radijski zvezi slišali, da so levi pobegnili.« Ker so se oskrbniki odlično odrezali, se je družina počutila varno. Otrokoma se je celo zdelo, da sta doživela podobno izkušnjo kot junaki Jurskega parka.