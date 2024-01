Poslovil se je ustanovitelj disko skupine Boney M in dueta Milli Vanilli

V 82. letu je na svojem domu v Miamiju umrl nemški glasbeni producent Frank Farian, poznan po veleuspešnicah, kot so Daddy Cool, Rasputin in Rivers of Babylon, je sporočila njegova družina.

Nekdanji pevec, ki je svojo prvo ploščo s skupino Die Schatten posnel leta 1963 v nekdanjem hlevu, se je kot Franz Reuther rodil v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška, nato pa se pri 14 letih preselil v Posarje in se izučil za kuharja. Pozneje je o vzporednicah med kuho in glasbeno produkcijo za Der Spiegel dejal, da morajo biti »sestavine prave. Potrebuješ fantastičnega interpreta, brez dobrega glasu ne gre. Pesem mora biti privlačna, z dobro melodijo in nepozabnim refrenom«.

V začetku šestdesetih ga je pritegnil rock'n'roll, zaradi česar si je nadel umetniško ime Frank Farian, nato pa se podal v popevkarske vode, kjer je bil sredi sedemdesetih precej uspešen. Leta 1973 je priredil popevko When You Gotta Go, skozi katero se je začel seznanjati z evropskim popom, ob tem pa je bil že od najstniških let tudi ljubitelj ameriških temnopoltih izvajalcev. Dve leti zatem je tako posnel skladbo Baby Do You Wanna Bump, priredbo skladbe Al Capone jamajškega ska pionirja Princea Busterja, na kateri je vse vokale posnel sam, plasiral pa jo je pod imenom Boney M.

Ker je bil projekt Boney M na lestvicah izredno uspešen, je Farian začel sestavljati skupino, ki bo skladbe predstavljala na nastopih v živo (predstavljala, ne pela, kajti to je v celoti počel sam, zasedba pa je na odru simulirala petje); pristopil je do v Nemčiji živeče angleške manekenke Maizie Williams, do Bobbyja Farella, plesalca in didžeja z Arube, ter Marcie Barrett in Liz Mitchell, Jamajčank iz Anglije, ki sta bivali v Nemčiji.

Skupina je postala svetovno uspešna in je prodala več kot 160 milijonov nosilcev zvoka, ko je Farian uspeh poskušal ponoviti z Milli Vanilli, pa se je zgodil škandal; nastopajočima se je med nastopom zataknil plejbek posnetek in izkazalo se je, da ne pojeta, zaradi česar so dvojcu, ki je v poznih osemdesetih letih nanizal kup uspešnic, pozneje odvzeli nagrado grammy za najboljšega novega izvajalca.

Frank Farian, ki je leta 2022 razkril, da je prestal operacijo srca in da so mu vstavili prašičjo srčno zaklopko, kar mu je po njegovih besedah rešilo življenje, je po nekaterih ocenah po vsem svetu prodal približno 800 milijonov plošč.