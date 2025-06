Pradini sandali razburili Indijo

Luksuzni modni velikan Prada je priznal napako, potem ko je predstavitev novih sandalov sprožila zgražanje med indijskimi obrtniki in politiki, ki so opozorili, da dizajn obutve ni avtorska kreacija, kot so sprva trdili v Pradi, ampak na las spominja na starodavno tradicionalno indijsko obutev.

Lorenzo Bertelli, sin lastnikov Prade, se je na škandal odzval v pismu. »Priznavamo, da so sandali navdihnjeni s tradicionalno indijsko ročno izdelano obutvijo z večstoletno dediščino,« Reuters povzema besede Bertellija, vodje oddelka za družbeno odgovornost podjetij pri Pradi.

Sandali so še v zgodnji fazi oblikovanja in ni še stoodstotno, da bodo komercializirani, vendar je Prada odprta za »dialog za smiselno izmenjavo z lokalnimi indijskimi obrtniki« in bo organizirala nadaljnja srečanja, je še zapisal Bertelli. Njegov poklon indijskemu oblikovanju je sledil kot odgovor na pritožbo vodje trgovske skupine, ki zastopa 3000 obrtnikov sandalov Kolhapuri.

Odzvati se je moral tudi tiskovni predstavnik Prade, ki je podal izjavo, v kateri je priznal, da je indijska tradicija navdihnila oblikovalce njihovih sandalov, in dodal, da je podjetje »vedno slavilo obrt, dediščino in oblikovalske tradicije«.

Eden izmed bolj problematičnih vidikov je, da so Pradini izdelki nedosegljivi večini Indijcev. Njihovi moški usnjeni sandali se prodajajo za 844 dolarjev ali več, medtem ko copati Kolhapuri, ki se prodajajo v indijskih trgovinah in na uličnih tržnicah, stanejo od približno 12 dolarjev. Indijski trg luksuznih izdelkov je majhen, a hitro raste, saj vse več bogatih ljudi kupuje torbe Louis Vuitton, avtomobile Lamborghini, luksuzne domove in ure, navaja Reuters.

Sandali 'Kolhapuri', indijska etnična obutev, na ogled v trgovini v New Delhiju FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Na drugi strani indijska kultura in obrt čedalje pogosteje najdeta pot v oblikovanje svetovnih blagovnih znamk. Zlatarna Bulgari visokega cenovnega razreda ponuja ogrlico Mangalsutra v vrednosti 16.000 dolarjev, ki jo navdihuje verižica, ki jo tradicionalno nosijo poročene ženske.

»Od prašnih ulic Kolhapurja do bleščečih milanskih modnih pisti ... Bo svet končno priznal zasluge tistim, ki si jih zaslužijo?« je na družbene omrežju X zapisal indijski časopis DNA News, Sambhaji Chhatrapati iz kraljeve družine Kolhapur pa je po telefonu za Reuters povedal, da je razburjen, ker obrtniki niso bili priznani za »150-letno zgodovino in dediščino«.

Odzval se je tudi poslovnež Dileep More, ki je na škandal pogledal z druge plati. Med drugim dejal, da Pradini sandali razveseljujejo nekatere obrtnike, saj dokazujejo, da njihov tradicionalni izdelek postaja prepoznaven na globalni ravni. »Veseli so, da nekdo prepozna njihovo delo,« je dejal.