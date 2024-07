Predani oče je umrl kot junak

Sobotni atentat na bivšega in potencialnega bodočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je zanj srečno končal, usoda pa ni bila naklonjena njegovu privržencu, petdesetletnemu gasilcu Coreyu Comperatoreju. Ko so na republikanskem predvolilnem srečanju v Butlerju v Pensilvaniji odjeknili streli atentatorja, je bil Comperatore z družino v množici, ki je stala za Trumpom. Vajen hitrih reakcij se je odzval v trenutku in se zagnal proti ženi in hčerkama, da bi jih zaščitil. Tako je med streli z lastnim telesom prestregel tistega, ki bi lahko pokončal eno od njih. Svoje življenje je žrtvoval za družino, ki mu je pomenila vse. »Umrl je kot junak,« je ob novici o njegovem požrtvovalnem dejanju rekel guverner Pensilvanije Josh Shapiro. V streljanju sta bila ranjena še dva človeka, njuno stanje je stabilno.

»Nerazumljivo je, da sta morali hčerki to doživeti,« je po tragedičnem dogodku razmišljala njegova vdova Helen Comperatore, ki si želi, da bi pokojni mož ljudem ostal v spominu kot junak. »Bil je najboljši oče, kar si ga hčerka lahko želi,« je povedala njegova hčerka Allyson, za katero je oče postal superjunak iz resničnega življenja. »Mamo in mene je potisnil ob tla in moje telo zaščitil pred kroglami,« je zapisala na facebooku.

Comperatore je bil upokojeni vodja prostovoljnih gasilcev in njegovi kolegi vedo o njem povedati le lepe besede. »Bil je eden tistih gasilcev, s katerimi si se hotel podati v ogenj, saj si vedel, da se boš vrnil,« je povedal njegov kolega Randy Reamer. Od njega so se poslovili na spominski slovesnosti, kjer so v črno zavili njegovo opremo in jo razstavili.

Njegovi sodelavci so vedeli, da je Corey strasten podpornik Trumpa, svojih konservativnih stališč ni skrival, vendar pa je bil v odličnih odnosih tudi z drugače mislečimi. Z velikim navdušenjem je pričakoval dan, ko se bo lahko udeležil predvolilnega srečanja politika, ki ga je občudoval.

Poleg dela v prostovoljni gasilski brigati je bil Comperatore zaposlen kot projektni inženir v podjetju, ki izdeluje plastiko. »Bil je dober človek. Čeprav se v političnih idejah nismo strinjali, je bil dober prijatelj in sosed,« je povedal sosed Matt Achilles, drugi pa je pojasnil, da sta bila tesna prijatelja kljub drugačni politični orientiranosti.

Vsako nedeljo je šel k maši, bil je predan skupnosti, predvsem pa svoji družini. Zdaj je skupnost stopila skupaj in na spletni platformi GoFundMe zbrala že več kot 830.000 dolarjev za pomoč družini.