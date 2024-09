Predsednik Bartlet se je vrnil v Belo hišo

Mineva četrt stoletja od začetka predvajanja priljubljene televizijske serije Zahodno krilo in ustvarjalci si ne bi mogli izbrati primernejšega prizorišča za praznovanje. Igralska zasedba z glavnim igralcem Martinom Sheenom, ki je upodobil ameriškega predsednika Josiaha Bartleta, je namreč proslavljala kar na vrtu Bele hiše, kjer jih je v rožnem vrtu sprejela prva dama Jill Biden.

»Čeprav je Joe odsoten, v Delawaru gosti voditelje Avstralije, Indije in Japonske, je želel poskrbeti, da bodo imeli predsednik Bartlet in njegovo osebje priložnost ponovno videti ovalno pisarno,« je dejala v nagovoru in dodala: »Hvaležna sem vsem, ki ste si danes vzeli čas in prišli. Vaše delo je mnoge navdihnilo za služenje domovini.«

Televizijsko serijo Zahodno krilo so predvajali sedem sezon, do leta 2006. FOTO: Samuel Corum/AFP

Martin Sheen je na slovesnosti prebral Tagorejevo pesem, pridružili pa so se mu igralci Richard Schiff, Dulé Hill, Janel Moloney, Emily Procter, Melissa Fitzgerald in Mary McCormack, režiser in izvršni producent serije Thomas Schlamme ter ustvarjalec serije Aaron Sorkin.

Sorkin je na slovesnosti povedal, da je bila serija o izmišljenem ameriškem predsedniku »idealistična, ambiciozna in romantična«, pa tudi, da je z leti opazil, da »strokovnjaki v času največjih političnih napetosti opozarjajo, naj ne pričakujemo 'trenutka Zahodnega krila'. S tem mislijo, naj ne pričakujemo nesebičnega državniškega dejanja, naj ne pričakujemo, da bo kdo postavil državo na prvo mesto, dal vse od sebe ali segel po zvezdah.« Sorkin je dejal, da se taki trenutki včasih vendarle zgodijo. »Dokaz smo videli 21. julija zjutraj,« je omenil dan, ko je Joe Biden objavil, da se ne bo še enkrat potegoval za položaj ameriškega predsednika. »To so stvari, o katerih pripovedujemo zgodbe.«