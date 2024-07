Hollywood ne more prehvaliti Bidnove požrtvovalnosti

V Hollywoodu se vrstijo navdušeni odzivi na sobotno novico, da se je Joe Biden odločil za umik iz predsedniške tekme. Potem ko so ga nekateri, recimo igralec George Clooney in scenarist Aaaron Sorkin, javno pozvali k odstopu iz kampanje za ponovno izvolitev, so si zdaj mnogi oddahnili. Robert De Niro, Barbra Streisand, Lizzo, John Legend, Ariana Grande in drugi izražajo olajšanje in globoko spoštovanje do požrtvovalne poteze 81-letnega politika.

»Odločitev, da se Joe Biden umakne in naredi prostor za drugega demokratskega kandidata, je dejanje bistroumne politike in nesebičnega patriotizma … Za našo deželo ni nič pomembnejše kot to, da na volitvah premagamo Donalda Trumpa.« S temi besedami se je na sobotno novico odzval igralec Robert De Niro, eden najglasnejših nasprotnikov Donalda Trumpa, ki je sodeloval tudi v Bidnovi oglasni kampanji. Zdaj pravi, da ob Bidnovi odločitvi čuti »spoštovanje, občudovanje in naklonjenost«.

Pozitivno so se odzvali tudi številni glasbeniki, med njimi Barbra Streisand, Cardi B, Lizzo, Cher in drugi, ki so svoje odzive delili na družbenih omrežjih.

Dolgoletna Bidnova podpornica Barbra Streisand je na omrežju X zapisala: »Joe Biden se bo zapisal v zgodovino kot človek, ki je v svojem štiriletnem mandatu dosegel pomembne stvari. Biti mu moramo hvaležni za njegovo podporo naši demokraciji.«

Cher, ki je pred štiri leti izdala pesem z naslovom Happiness Is Just a Thing Called Joe (Sreča je stvar, ki se ji reče Joe), je izrazila prepričanje, da je predsednikova poteza edina pot za ohranitev demokracije. Že pred časom je povedala, da »ima rada Joeja«, vendar ne verjame, da bi lahko premagal Trumpa. John Legend je Bidnu izrazil hvaležnost za njegov patriotizem in odločitev, da se žrtvuje v dobro domovine.

»Legenda,« je odločitev komentiral voditelj pogovorne oddaje in komik Jon Stewart. Ustvarjalec dokumentarnih filmov Ken Burns pa je napovedal, da se bo Biden zapisal v zgodovino kot eden največjih in da si ne predstavlja, kje bi se znašli brez njegove nesebične poteze.

V zadnjih tednih je sicer le peščica zvezdnikov politika javno pozvala k umiku kandidature. Izjemen odziv je doživela kolumna igralca Georgea Clooneyja v New York Timesu, ki jo je objavil le nekaj tednov po tem, ko je izdatno finančno podprl kampanjo za ponovno Bidnovo izvolitev. V vplivnem časniku ga je pozval k odstopu in se zavzel za to, da stranka izbere drugega nominiranca.

Njegovo mnenje je podprl tudi Michael Douglas, češ da je »zelo, zelo zaskrbljen« nad Bidnovimi možnostmi, potem ko se je tako slabo odrezal v televizijskem soočenju s Trumpom. Izjavil je: »Zadeva je res zapletena. Občudujem ga. Ne skrbi me za danes ali jutri, ampak za to, kaj bo čez leto dni.«

Le nekaj ur prej, preden je Biden sporočil, da se ne bo potegoval za drugi predsedniški mandat in da podpira kandidaturo svoje podpredsednice Kamale Harris, je kolumno v New York Timesu objavil tudi Aaron Sorkin, avtor odmevne televizijske serije Zahodno krilo. Zapisal je, da bi morali demokrati novembra izbrati republikanca Mitta Romneyja, saj bi s tem jasno in odločno pokazali, da hočejo »motenemu človeku preprečiti prevzem oblasti«. Po Bidnovem umiku pa je zapisal: »Svoje besede vzamem nazaj. Harris za Ameriko!«