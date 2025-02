Predsednik Trump prestopil rdečo črto

Časopis New York Post v lasti konservativnega medijskega mogotca, 93-letnega Ruperta Murdocha, je v petek presenetil z bombastično naslovnico, na kateri je ob fotografiji Vladimirja Putina pisalo: Predsednik Trump: To je diktator. Murdochovi časopisi so se obrnili proti Donaldu Trumpu, potem ko je novoizvoljeni ameriški predsednik, kot so se izrazili, prestopil rdečo črto z lažno obtožbo Ukrajine, da je začela vojno z Rusijo.

Poleg tega Trumpu očitajo, da želi razprodati Ukrajino in da bi moralo biti prav vsakemu politiku pod častjo, da obrača resnico na glavo. To se je nanašalo na Trumpovo izjavo, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski diktator in da je spopad z Rusijo izzvala Ukrajina.

V vodilni kolumni z naslovom Trump od Ukrajine, razdejane od vojne, zahteva veliko preveč povračila je Post zapisal, kako je bilo gospodarsko stiskati od vojne pohabljeno Ukrajino. V sestrskem časopisu The Wall Street Journal pa je mogoče prebrati, da je Kremelj izigral Trumpa, kar je škodoželjna obtožba, namenjena ameriškemu predsedniku, ki se hvali s svojimi vrhunskimi sposobnostmi sklepanja poslov.

Časopisi so se Trumpa lotili le nekaj tednov po tem, ko je predsednik 93-letnega Murdocha povabil v Ovalno pisarno, ob podpisovanju ukazov 3. februarja. »Rupert Murdoch je razred zase, on je neverjeten človek,« je predsednik hvalil konservativnega medijskega magnata.

Kasneje, ko ga je novinar povprašal o uvodniku v Murdochovem časopisu The Wall Street Journal, v katerem je bilo zapisano, da bodo predsednikovi trgovinski predlogi vodili v najneumnejšo trgovinsko vojno v zgodovini, pa je Trump takoj obrnil ploščo: »Moral se bom pogovoriti z njim.«

Tudi časopisa The Sun in The Times sta se obrnila proti Trumpu, predsednikove izjave so označili za grozljive in dodali, da upajo, da jih bo preklical.

Potem ko je pomagal pri njegovem prvem ustoličenju na položaj predsednika ZDA, je Murdoch Trumpa med njegovim prvim mandatom v Beli hiši redno klical, njegova zdajšnja prisotnost v Ovalni pisarni pa je nakazovala, da predsednik še vedno spoštuje vpliv medijskega mogotca.

Milijarder pa je lani priznal, da je več voditeljev njegove televizijske mreže Fox News podprlo in širilo lažne trditve Donalda Trumpa o tem, da so mu leta 2020 ukradli volitve proti Joeju Bidnu.

Zdaj bo njun odnos gotovo potekal po drugačnih taktih.