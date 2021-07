Prelena, da bi nosila modrček

Gillian Anderson v bolj urejeni izdaji, na berlinskem filmskem festivalu leta 2017. FOTO: Michele Tantussi/Reuters

Igralka, znana po vlogah v serijah Dosjeji X, Padec, Krona in Spolna vzgoja, je v ponedeljek na Instagramu iz svojega doma v Atlanti odgovarjala na vprašanja oboževalcev.Eden od oboževalcev jo je vprašal, na kakšno modo je prisegala med zaprtjem in dobil zanimiv odgovor: »Verjetno na isto, na kakršno prisegam tudi, kadar ni lockdowna. Postala sem tako lena, da niti modrčka ne nosim več.Ne morem nositi modrčka. Ne morem, ne morem. Žal mi je. Vseeno mi je, če moje prsi dosežejo popek, modrca ne bom več nosila. Je preprosto preveč prekleto neudoben. Torej ja, udobna trenirka in ujemajoča se majica s kapuco. To bi nosila vsak dan, če bi lahko.«Številne oboževalke so na družbenih omrežjih razglasile, da se jim zdi Gillianina ideja odlična in da jo bodo posnemale. Ena izmed njih je zapisala: »Če dvakratna dobitnica zlatega globusa in nagrade emmy, igralka Gillian Anderson, pravi nič več modrčkov, kdo smo mi, da se ne bi strinjali.«Druga ji je pritegnila: »Nikoli ne nosim modrčka in zaradi tega dobim veliko neokusnih komentarjev, zato sem zadovoljna, ker sem izvedela, da ga tudi Gillian Anderson ne nosi!«Igralka je oboževalce na Instagramu nedavno razveselila tudi s fotografijo, na kateri sta s soigralcem iz Dosjejev X(60), na fotografiji pa sta ovekovečena v družbi igralkinega psa.Leta 2002 je zvezdnica hollywoodski blišč zamenjala za življenje v Veliki Britaniji. »Zelo mlada sem zaslovela in videla najslabšo plat naše industrije. Res sem jo zasovražila in sem se želela umakniti,« je lani povedala za avstralsko revijo TV Week.