Premier: Bodoča kraljica se lahko poroči tudi z žensko

Prestolonaslednica Catharina-Amalia, princesa Oranska, najstarejši otrok nizozemskega kralja Willema-Alexandra (54) in kraljice Maxime (50) bo 7. decembra letos dopolnila 18 let. Pričakovano je pod drobnogledom ne le svoje družine in vlade, ampak tudi davkoplačevalcev, tudi kar zadeva njeno zasebno življenje. To, ali je s kom v zvezi, za zdaj ostaja neznanka, čeprav bi bilo glede na njeno mladost prej na mestu vprašanje, zakaj bi sploh morala že biti v kakršnem koli razmerju.

Kljub temu je prav to postala vroča tema, predvsem po zaslugi nizozemskega predsednika vlade Marka Rutteja (54). Ta je po poročanju Reutersa v torek izjavil, da ima v deželi, ki je leta 2001 prva legalizirala istospolne poroke, princesa vso pravico, da se poroči z osebo katerega koli spola, ne da bi se s tem odpovedala prestolu; kraljevi zakoni morajo biti v vsakem primeru odobreni v parlamentu.

Pismo, naslovljeno na parlament

Prestolonaslednica Catharina-Amalia, ki ima še nekaj let mlajši sestri, princesi Alexio in Ariane, se na njegove besede za zdaj še ni odzvala. Rutte, ki je uradno samskega stanu, je prepričan, da gre za zadevo, ki bi trenutno morala nadvse zanimati vsakogar, saj se mu zdijo odveč dosedanji zakoni in več stoletij trajajoča tradicija, ki veli, da istospolne poroke v kraljevi družini niso sprejemljive. Kot je poudaril, so se časi spremenili.

Prestolonaslednica se na besede predsednika vlade še ni odzvala. FOTO: Reuters

»Vlada verjame, da se prestolonaslednik oziroma prestolonaslednica lahko poroči tudi z osebo istega spola; v tem primeru ne njemu oziroma njej ne kralju ne kraljici ni treba abdicirati,« je zapisal v pismu, naslovljenem na parlament. Hkrati je dodal, da eno vprašanje sicer zares še ostaja nerazrešeno, in sicer kako bi istospolna poroka vplivala na nasledstvo otrok kraljevega para, a se mu za zdaj o tem ne zdi smiselno odločati.

Amalia, dolžnost kliče

Po besedah avtorja pred kratkim izdane knjige Amalia, dolžnost kliče Petra Rehwinkela, bi lahko princesa teoretično že na svoj 18. rojstni dan postala kraljica, lahko pa bi se temu položaju in podedovani dolžnosti tudi odpovedala, vendar na zlahka. Očeta bi samodejno nadomestila v primeru njegove bolezni, smrti ali odstopa. Rehwinkel je podal stališče, da kljub uradno sprejeti pravici homoseksualcev na Nizozemskem, da ljubezen zapečatijo še z zakonom, to za kraljevo družino ne velja:

»Na kocki je namreč temelj dednih monarhij, saj je od začetka jasno, da na podlagi tovrstnih istospolnih porok ni otrok.« Verjetno je prav ta zapis spodbudil nizozemskega predsednika vlade, da je javno podal drugačno mnenje in poudaril, da so se tudi kraljevi zakoni v preteklosti že spreminjali, odvisno od posameznikov in okoliščin.