Preprosto pretresljiv video Iggyja Popa

Neuničljiva rockovska legenda in boter punkaje pred kratkim objavil preprost, a izjemen videoposnetek, na katerem recitira pesem velškega pesnika Dylana Thomasa Do Not Go Gentle Into That Good Night. Pesem je nastala, ko je Thomas z družino obiskal Firence leta 1947. Ker nima naslova, je poimenovana po prvem verzu, napisal pa naj bi jo za umirajočega očeta. Iggy Pop pesem, ki je izšla na njegovem zadnjem albumu Free iz leta 2019, prebira z globokim, pretresljivim glasom in pri tem zgolj strmi v kamero, ki zajame le njegov obraz na črnem ozadju z žarečimi očmi. Njegova interpretacija je presunljiva. Video je režiral Simon Taylor, zvočne pejsaže sta naredila Noveller, kar je umetniško ime solo projekta kitaristke, skladateljice in filmarke Sarah Lipstate, in trobentač Leron Thomas.Glasbenik je decembra izdal skladbo Dirty Little Virus, pesem o posledicah pandemije covida-19. A to še ni vse: nedavno je posnel tudi priredbo pesmi Elvisa Costella No Flag z njegovega novega albuma Hey Clockface , in to v francoščini.