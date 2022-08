Preživeti brez varuške v hiši

Princ William (40) in njegova soproga Kate (40) bosta še to poletje življenje v »akvariju« v Kensingtonski palači zamenjala za vilo s štirimi spalnicami Adelaide Cottage v Berkshiru. Kot poroča Daily Mail, sta se za selitev odločila iz dveh razlogov. Prvi je, da bosta tako bližje kraljici, ki prebiva v gradu Windsor in ima zadnje čase težave z mobilnostjo, drugi pa je, da bi rada svojim trem otrokom omogočila kar se da običajno življenje, preden njihov oče postane kralj.

Ker v vili ni dovolj prostora, njihova zvesta varuška Maria Borrallo, ki družini pomaga že vrsto let, ne bo več živela z njimi. Borrallova, ki se je izobraževala na Norland Collegeu, prestižni izobraževalni ustanovi za varuške, ki obstaja že od leta 1892, je z družino, vse odkar je najstarejši otrok, princ George, dopolnil osem mesecev, zdaj pa skrbi tudi za princeso Charlotte in princa Louisa.

Tako je letos družina praznovala kraljičin jubilej. FOTO: Shutterstock

Vila Adelaide Cottage je bila zgrajena leta 1831, od gradu Windsor pa jo loči le kratek sprehod. Leta 2015 so jo popolnoma obnovili, kar je pomembno, ker vojvoda in vojvodinja Britancev v času podražitev nista želela vznemirjati z drago obnovo. Otroci bodo zaradi selitve zamenjali šolo. V novem šolskem letu bodo namesto na Battersea hodili na šolo blizu novega doma. Ta bo družini omogočal veliko več zasebnosti kot Kensingtonska palača, kjer sta se William in Kate naselila leta 2017.

Okolica je primerna za ježo, na sprehodih z družinskim psom pa bodo lahko uživali daleč od oči javnosti. Vir blizu para je medijem zaupal, da si družina želi ostati v Adelaide Cottageu, vsaj dokler ne bodo otroci končali osnovne šole. »To je njihov srečni kraj,« je še zaupal predstavnikom sedme sile.