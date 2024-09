Princ Hisahito v zelenju praznuje 18. rojstni dan

Naslednik japonske cesarske družine, princ Hisahito, je danes dopolnil 18 let. Z njim se je veselila vsa država, uradno pa bodo prinčevo polnoletnost praznovali prihodnje leto, da bo lahko mladenič v miru končal šolanje. Kljub temu so objavili video, na katerem se mladi Hisahito sprehaja po gozdu, saj ga, kot pravi, zelo zanima naravoslovje. »Upam, da se bom z vsako novo izkušnjo naučil več, spoznaval različne vidike ter osebnostno rasel,« je pri tem izjavil.

Hisahito je edini sin 58-letnega prestolonaslednika Akišina in njegove 57-letne soproge Kiko ter drugi v vrsti za prestol po svojem stricu, cesarju Naruhitu, ki je februarja dopolnil 64 let. Cesar ima sicer 22-letno hčerko Aiko, vendar po zakonu o cesarski hiši iz leta 1947 očeta ne more naslediti zaradi svojega spola.

Hisahito je edini sin 58-letnega prestolonaslednika Akishina in njegove 57-letne soproge Kiko FOTO: AFP

Za ženske velja tudi pravilo, da morajo zapustiti cesarsko družino, če se poročijo s pripadnikom neplemiškega sloja. To se je, denimo, zgodilo leta 2021, ko se je nekdanja princesa Mako, Hisahitova sestra , poročila s svojim partnerjem iz univerzitetnih dni. Pravilo ne velja za moške člane družine.

Japonski parlament je maja začel razpravo o omilitvi strogih pravil o nasledstvu. Anketa japonske tiskovne agencije Kyodo News namreč kaže, da 90 odstotkov javnosti podpira ženske naslednice. Vendar konservativni poslanci, ki cesarje vidijo kot vzor patriarhalne družbe, močno nasprotujejo tovrstnim spremembam, zato so v bližnji prihodnosti malo verjetne.

Cesarska družina, ki ima po legendi 2600 let dolgo zgodovino, je po porazu Japonske v drugi svetovni vojni uradno opustila svoj božanski status in danes tako rekoč nima politične moči.