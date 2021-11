Princesa odkriva Ameriko

Dežela vzhajajočega sonca je edino še aktivno cesarstvo na svetu in zato seveda premore edino cesarsko družino. Ta se konec prejšnjega meseca zmanjšala za eno članico. Na srečo ni nihče umrl; enega člana manj ima, ker so iz nje izbrisali Mako, hčer prestolonaslednika princa Akišina in nečakinjo cesarja Naruhita.

Mako se je odločila, da se ne bo poročila s kom od plemičev, ampak z navadnim Japoncem Keijem Komurom. Kar tri leta je trajalo – predvsem zaradi razjasnitve manjše finančne afere, v katero bi bil 30-letnik, četudi bi se izkazala za resnično, pa se ni, vpleten posredno, prek svoje matere –, da je dlakocepska Agencija za cesarsko družino preverila, ali je 30-letnik primeren za princeso. Ker se je poročila z običajnim nemodrokrvnim fantom, so jo prečrtali s spiska članov kraljeve družine in nima več naziva princese, dobila pa je možev priimek. Zdaj je Mako Komuro.

Izvoljenec nekdanje princese kot odvetnik dela v Ameriki, v New Yorku, zato sta se mladoporočenca v nedeljo preselila tja. Verjetno pa tudi zato, ker bosta v velemestu na drugem koncu sveta precej manj na očeh, kot bi bila v Tokiu ali kje drugje na Japonskem. Ob odhodu iz cesarske družine se je Mako odrekla tudi privilegijem položaja. Dodatno se je odrekla še neke vrste odpravnini. Ta v višini 150 milijonov jenov (približno 1,15 milijona evrov) pripada princesam, ki se poročijo z neplemiči.

Ne ob odhodu iz Tokia ne ob prihodu v New York se mladi par (Mako Komuro druga z leve, Kei Komuro drugi z desne) ni mogel izogniti medijski pozornosti. FOTO: Philip Fong/AFP

S selitvijo v New York gospo Komuro, poleg prilagajanja novi deželi, čakajo nekateri dodatni, zanjo doslej neznani izzivi. Na primer služba. A to naj ne bi bila posebna težava, saj ima kot magistrica muzeologije v ZDA menda že kup ponudb za delo. Čeprav nekdanji, naziv princese očitno še vedno odpira marsikatera vrata.