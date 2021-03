Prinčeva nova služba

Trenutno najbolj razvpit član britanske monarhije princ Harry (36) ima novo zaposlitev. Vojvoda Susseški se je podal v Silicijevo dolino in se onkraj luže v Kaliforniji zavihtel na eno vodilnih mest v zagonskem, leta 2013 ustanovljenem podjetju BetterUp. To se ukvarja s treningi za boljše duševno zdravje in v zvezi s svojim novim zaposlenim je čivknilo, da so izjemno počaščeni, ker bo prav princ Harry pri njih strateško skrbel za preventivo na področju duševnih bolezni po vsem svetu.

Finančna osamosvojitev

Vodstvu podjetja posebej ugaja zaradi dejstev, da je vojni veteran – v vojski je bil kar deset let – okoljevarstvenik in dobrodelnež s številnimi izkušnjami prav s področja mentalnega fitnesa. Sin valižanskega princa Charlesa in njegove prve žene Diane Spencer se je navsezadnje tudi sam že kot 13-letni deček mogel spopasti s hudo duševno krizo ob izgubi matere. Pred štirimi leti je za The Daily Telegraph povedal, da je po materini tragični smrti vrsto let potreboval stalno podporo psihologov.



Britanski princ in njegova žena, vojvodinja Susseška in nekdanja hollywoodska igralka Meghan Markle (39), se bosta tako, kot kaže, s selitvijo z britanskega dvora v sončno Kalifornijo skupaj s sinom Archiejem, ki bo maja dopolnil dve leti, finančno povsem osamosvojila od nekdanjega delodajalca – britanskega dvora. Navsezadnje kot globalna vplivneža in dežurna upornika iz vrst evropske monarhije ostajata zanimiva tudi za vrsto medijev in oglaševalcev, še posebej v času epidemije koronavirusa.

Višina plače ni razkrita

Glede tega, zakaj natančno je sprejel prav omenjeno službo v kalifornijskem podjetju, je vnuk kraljice Elizabete II. dejal, da je v preteklosti že preizkusil treninge svojega novega delodajalca in ugotovil, kako zelo koristni so. Na novem delovnem mestu po njegovih besedah namerava po najboljših močeh vplivati na življenja ljudi, saj proaktivno duševno treniranje omogoča neskončne možnosti za osebnostni razvoj, večjo ozaveščenost in vsestransko boljše življenje.



Ne on ne podjetje BetterUp, vredno milijardo dolarjev, z javnostjo nista delila podatka, koliko znaša prinčeva plača. Ta zagotovo ni slaba, saj ni videti, da bi tričlanska družina, ki se ji bo predvidoma jeseni pridružil še en otrok, razmišljala o znižanju dosedanjega izjemno visokega standarda življenja.



