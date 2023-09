Prva razkritja iz biografije Elona Muska burijo duhove

Walter Isaacson, ki je med drugim tudi avtor biografij Steva Jobsa in Alberta Einsteina, je Elona Muska spremljal dve leti, z njim hodil na sestanke, ga spremljal na obiskih tovarn in se pogovarjal z njim, z njegovo družino, prijatelji, sodelavci in nasprotniki. Knjiga, ki opisuje pot od fanta, ki so ga vrstniki v rodni Južni Afriki pretepali, do enega najbogatejših ljudi na planetu, naj bi prinesla odgovor na vprašanje, ali so demoni, ki preganjajo Muska, tudi tisto, kar ga žene pri inovacijah in napredku. Še pred izidom je na dan prišlo nekaj zanimivih razkritij, med drugim, da ima s kanadsko pevko Grimes tri otroke, in ne dveh, kot je veljalo doslej. Elon Musk (52) in Claire Boucher (35), kot je Grimes v resnici ime, sta bila s premori par med letoma 2018 in 2022. Znano je bilo, da imata sina po imenu X Æ A-Xii, ki ga kličejo X, ter hči Exo Dark Sideræl, ki ima vzdevek Y. Isaacson piše, da imata še enega otroka, sina po imenu Techno Mechanius, ki ga kličejo Tau, njegove starosti pa ni razkril.

Biografija je osupljivo intimna zgodba najbolj fascinantnega in kontroverznega inovatorja naše dobe, obljubljajo pri založbi. FOTO: Simon & Schuster

Odlomki iz Isaacsonove biografije sicer prinašajo vrsto razkritij o osebnem življenju ekscentričnega milijarderja, pa tudi o njegovi vpletenosti v rusko-ukrajinsko vojno. CNN med drugim razkriva, da je Musk svojim inženirjem ukazal, naj prekinejo ukrajinski dostop do satelitov Starlink blizu obale Krima, da bi preprečili nenaden napad brezpilotnikov na ruske vojaške ladje, saj se je bal, da bi napad na okupirani Krim pomenil »mini Pearl Harbour«. Musk se je kasneje odzval na svojem omrežju X in zapisal, da »SpaceX ni ničesar deaktiviral«.

6. septembra je Isaacson objavil tudi fotografijo Muska v družbi izvršne direktorice podjetja Neuralink Shivon Zilis (36) in njunih dvojčkov, ki sta se rodila novembra 2021. Zilisova in Musk po poročanju Reutersa nikoli nista bila v romantičnem razmerju, dvojčka pa sta se rodila s pomočjo umetne oploditve. Grimes se je odzvala na fotografijo in Muska obtožila, da ji ne dovoli videti njunega sina X-a, roda objavo je kasneje izbrisala.

Musk ima deset otrok s tremi ženskami, njegov prvorojenec pa je umrl kot dojenček.