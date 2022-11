Twitter v rokah Elona Muska: Kdor vlada omrežjem, vlada svetu

V članku preberite:

Pred dvema tednoma je milijarder Elon Musk, lastnik podjetij Tesla in SpaceX, uresničil svojo napoved z začetka leta in za 44 milijard dolarjev kupil odmevno družbeno omrežje Twitter, ki ga mesečno uporablja okoli 450 milijonov ljudi po svetu, najbolj priljubljeno pa je v ZDA. V četrtek je prvič po prevzemu podjetja in po tem, ko je odpustil številne izvršne direktorje ter skoraj polovico od 7500 zaposlenih, po elektronski pošti nagovoril sodelavce, ki so preživeli masaker. Obvestil jih je, da ukinja delo od doma, od njih pa pričakuje, da bodo na delovnem mestu vsaj 40 ur na teden. Ponovil je tudi napoved, da bodo uporabniki za potrditev avtentičnosti svojega profila morali plačati osem dolarjev na mesec. Novi lastnik se predstav­lja kot »absolutist svobodnega govora« in nasprotnik cenzure, ki je strožja od zakonov. O tem, kako svobodna bo odslej komunikacija na njegovem omrežju, se še ni natančneje izrekel, a zaradi njegovega razvpitega stališča so se mnogi s platforme že umaknili.