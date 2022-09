Prvo sproščeno poletje po treh letih

»Končno namesto občutka, da covid narekuje, kaj se dogaja z nami, našim življenjem in našo prihodnostjo, znova prevzemamo nadzor,« je sporočila novozelandska premierka Jacinda Ardern ob napovedi, da Nova Zelandija odpravlja skoraj vse ukrepe, povezane z omejevanjem širjenja novega koronavirusa. Za vstop v državo ne bo več pogoj cepljenje proti covidu-19, odpravljajo tudi obveznost nošenja mask, razen v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše.

»Čas je, da v našem upravljanju covida-19 varno obrnemo stran in živimo brez izrednih ukrepov, ki smo jih pred tem uporabljali,« je dejala premierka države, ki je med epidemijo uvedla izjemno stroge ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Ob tako imenovani strategiji ničelne tolerance do okužb so novozelandske oblasti med drugim večkrat uvedle popolno zaprtje javnega življenja, šele julija letos pa so državo odprli za obiskovalce.

Jacinda Ardern, ki je leta 2017 ob izvolitvi štela 37 let in tako postala najmlajša predsednica novozelandske vlade v zgodovini, junija 2018 pa je postala druga izvoljena predsednica vlade na svetu, ki je med opravljanjem funkcije rodila otroka, je med pandemijo vseskozi poudarjala pomen zaupanja v stroko, državljanom pa je dajala zgled s svojim ravnanjem: januarja letos je zaradi novih protikoronskih ukrepov, ki jih je država sprejela zaradi prvih primerov okužb z različico nov, preložila načrtovano poroko. »Nič drugače se mi ne dogaja, če lahko tako rečem, kot na tisoče Novozelandcem, ki so doživeli še hujše posledice pandemije,« je povedala ob tej priložnosti. V državi s petimi milijoni prebivalcev so sicer uradno potrdili 1,7 milijona okužb. Zaradi covida je od začetka pandemije umrlo nekaj manj kot 2000 ljudi.

Cepljenje proti covidu je bilo dolgo obvezno za zaposlene v določenih panogah, kot so zdravstvo, pravosodje, izobraževanje in obramba. Uvedli so tudi potrdila o cepljenju, ki jih je treba pokazati ob vstopu v restavracije ter na športne in verske dogodke. Ardernova je sprejete odločitve vselej stoodstotno zagovarjala: ko je več sto tovornjakov in avtodomov v znak protesta proti koronskim ukrepom blokiralo ulice v bližini novozelandskega parlamenta v Wellingtonu, je protestnikom sporočila, da ne bo razpravljala z njimi, in izpostavila, da večina Novozelandcev podpira načrte vlade za cepljenje.

Včeraj se je tej večini »iz dna srca zahvalila« za poletje, ki je pred Novozelandci. »Prvo poletje po treh letih, ko se ne bomo spraševali, kaj bomo in kaj ne bomo odpovedali zaradi okužb s covidom.«