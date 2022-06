Putin: To bi bil odvraten prizor

Ruski predsednik Vladimir Putin se je po poročanju tujih agencij in medijev danes zjutraj odzval na voditelje držav skupine G7, ki so na nedeljskem kosilu ob začetku vrha kar tekmovali, kdo se bo bolj posmehoval iz njega in njegovega mačističnega videza.

Ali bi si morali zavihati rokave na srajcah ali pa celo bolj sleči, da bi bili kot on, »suknjiči gor, suknjiči dol, ali se bomo slekli«, je vprašal britanski premier Boris Johnson, kanadski premier Justin Trudeau pa je predlagal, da počakajo na uradno fotografiranje. »Naredili bomo še goloprse posnetke na konju,« je nadaljeval Trudeau. Pritegnila je tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, češ da je jahanje najboljše.

Delati na sebi

Putin, 69-letni ljubitelj borilnih veščin s črnim pasom in fitnes fanatik je o tem spregovoril novinarjem danes zjutraj na obisku v Tadžikistanu: »Ne vem natančno, kako so se želeli sleči, nad ali pod pasom. Ampak mislim, da bi bil tako ali drugače to odvraten prizor.«

Putin je zahodnim voditeljem dal nasvet, naj delajo na sebi. FOTO: Reuters

Putin je v pogovoru z novinarji še dejal, da zahodni voditelji v nasprotju z njim zlorabljajo alkohol in se ne ukvarjajo s športom. Poudaril je še, da je za dober videz treba prenehati uživati alkohol, prekiniti druge slabe navade, se gibati in ukvarjati s športom. Skratka, Putin je zahodnim voditeljem dal nasvet, naj delajo na sebi.