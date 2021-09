Raperka, s katero sta se ukvarjala dva državna vrha

Povabilo na pogovor

Boj dr. Faucija proti napačnim informacijam. FOTO: Reuters

Da lahko en sam čivk spodkoplje tisto, kar so znanstveniki in strokovnjaki povedali v tisoč besedah, je spet pokazal primer ameriške raperke, rojene v Trinidadu in Tobagu. Ta teden se z njenimi besedami niso ukvarjali le zdravstveni strokovnjaki, ampak naprej državni vrh omenjene karibske države, nato pa še sama Bela hiša.Ena najbolj priljubljenih zvezdnic vseh časov, kakor so jo opisali pri ameriškem kanalu CBS, ki so prispevek o njej opremili z opisom breakingh news, je z občestvom skoraj 23 milijonov sledilcev na twitterju delila svoj dvom o cepljenju proti covidu-19. Izjavo je sicer zavila v izkušnjo nekoga drugega, rekoč, da se njen sorodnik v Trinidadu ne bo cepil, saj je njegov prijatelj po tem postal impotenten. Svojo trditev je podkrepila z opisom, da so njegovi testisi otekli, in to tik pred poroko, zato je nevesta odpovedala veliki dogodek.Njene besede so imele takšen doseg, da se je najprej odzval Trinidad in Tobago oziroma njihov minister za zdravjein na novinarski konferenci povedal, da nikjer, ne v njihovi državi ne drugod po svetu, niso zaznali takega stranskega učinka, kot so otekli testisi. Pa čeprav so se kar nekaj dni ukvarjali s preverjanjem trditve.A ameriškemu državnemu vrhu se to – vsled desetinam milijonov sledilcev priljubljene 38-letne raperke, ki se najpogosteje pojavlja na fotografijah s platinasto-rožnato pričesko in pisanih oblekah – ni zdelo dovolj. Povabili so jo na pogovor v Belo hišo, je spet tvitnila, kamor se je nameravala odpraviti v rožnati opravi v slogu filma Blondinka s Harvarda. Na novinarski konferenci Bele hiše so na poizvedbe novinarjev pojasnili, da je niso ravno povabili na obisk, ampak so ji ponudili telefonski pogovor, med katerim ji bo eden od njihovih zdravnikov odgovoril na vprašanja, ki se ji porajajo o varnosti in učinkovitosti cepiva proti covidu-19.Tudi sicer so se oglasili strokovnjaki, med njimi najslavnejši ameriški imunolog dr., ki je za CNN poudaril: »Kroži veliko napačnih informacij, zlasti na družbenih omrežjih, in edini način, s katerimi se lahko spopademo z njimi, je, da ponudimo ljudem veliko strokovno podkrepljenih informacij in zatremo takšne trditve, ki bi sicer lahko bile povsem nedolžne.« Zvezdnici ni naložil nikakršne krivde, le položil na srce, naj dvakrat premisli, preden razširi informacije, ki nimajo nobene podlage, razen morda tega, da so anekdote za en dan.Omenjeni tvit je Nicki Minaj objavila v času, ko je bila znana prireditev Met Gala namenjena zbiranju denarja za eno od zbirk Metropolitanskega muzeja in na kateri se zvezdniki tradicionalno pojavijo v glamurozni opravi. Raperka je povabilo odklonila, saj je bil pogoj za udeležbo cepljenje. Dodala je, da se bo za cepljenje odločila, ko se bo o tem dovolj poučila. Tudi po omenjenem tvitu se je branila, da nikoli ni rekla, da se ne bo cepila. To naj bi to storila, preden bo šla na naslednjo turnejo.