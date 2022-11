Rdečega vala ni bilo, Trump naj bi za volilne poraze krivil celo Melanio

Potem ko na včerajšnjih volitvah v ZDA ni prišlo do napovedanega republikanskega vala, v stranki rastejo napetosti med bivšim predsednikom Donaldom Trumpom in drugimi. Trump naj bi za polomijo v Pensilvaniji krivil celo svojo soprogo in nekdanjo prvo damo Melanio Trump.

Zmaga demokrata Johna Fettermana proti Trumpovemu kandidatu Mehmetu Ozu je za zdaj edini odvzem senatnega sedeža na volitvah. Trump je vodil aktivno kampanjo za Oza v Pensilvaniji in od daleč, vendar se mu ni izšlo, čeprav je Fetterman pred volitvami doživel kap in je deloval s težavo.

Novinarka New York Timesa Maggie Haberman je tvitnila, da Trump po njenih virih za svoje odločitve krivi Melanio. »Še posebej besen je zaradi Oza in krivi vse, ki so mu ga priporočili, vključno z ženo.«

Kriči na vse okoli sebe in išče krivca

Besni so tudi na republikancem naklonjeni televiziji Fox News, kjer komentatorji sedaj brez strahu ponavljajo to, kar je bilo znano vsem. Namreč, da je Trump izbral in podpiral kandidate, ki niso bili izvoljivi izven zveznih držav, ki niso povsem republikanske. Ker ni prišlo do republikanskega rdečega vala, sedaj iščejo krivce in Trump, ki je pred volitvami zagotovil, da bo za vse zmage zaslužen sam, za vse poraze pa bodo krivi drugi, postaja vse bolj pripraven za to.

Med drugim zato, ker je zadnji konec tedna pred volitvami celo skušal razglasiti predsedniško kandidaturo na prihodnjih volitvah, kar je k udeležbi na volitvah prepričalo več dodatnih demokratskih volivcev.

Televizija CNN poroča, da je Trump izjemno jezen in da kriči na vse okoli sebe ter išče nekoga, da nanj zvali krivdo. Najbolj pa ga boli velika zmaga Rona DeSantisa na Floridi za nov guvernerski mandat. DeSantis je sedaj najmočnejša republikanska alternativa Trumpu za predsedniško kandidaturo na volitvah leta 2024.