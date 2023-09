Murdoch predaja žezlo sinu: Družbi sta dobrega zdravja, tako kot jaz

Dvaindevetdesetletni milijarder Rupert Murdoch se umika z vrha svojega medijskega imperija, in sicer družb Fox Corporation in News Corporation. Vodenje bo predal 52-letnemu sinu Lachlanu Murdochu, poročajo tuji mediji, zamenjava pa se bo formalno zgodila predvidoma sredi novembra na letnih skupščinah obeh družb. Rupert Murdoch bo kljub temu še ostal navzoč, saj bo prevzel položaj zaslužnega predsednika.

Kot je medijski mogotec pojasnil zaposlenim, je zdaj pravi čas, da v podjetjih prevzame drugačne vloge. Fox News je ustanovil leta 1996, danes pa je to najbolj gledan televizijski novičarski kanal v ZDA. Kot poroča BBC, je Murdoch ob odločitvi presodil, da »sta družbi 'dobrega zdravja', tako kot sem jaz«. Priložnosti daleč presegajo komercialne izzive. Za prihodnost ga ne skrbi, temveč je optimističen

Dediči medijskega imperija

Rupert Murdoch ima šest otrok: 65-letno Prudence Murdoch MacLeod, 55-letno Elisabeth Murdoch, 52-letnega Lachlana Murdocha, 50-letnega Jamesa Murdocha, 22-letno Grace Murdoch in 20-letno Chloe Murdoch. Lachlanova mati je njegova druga žena, Anne Marie dePeyster. Prav ta družina je bila menda navdih za priljubljeno serijo Nasledstvo, kajpak zaradi boja za očetov imperij.

Vprašanje nasledstva se je v družini Murdoch sicer večinoma nanašalo na drugega, tretjega in četrtega otroka: Elisabeth, Lachlana in Jamesa, navaja BBC, Lachlan je za glavnega dediča veljal že od poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Vendar pa je posel zapustil leta 2005 po sporu s takratnim šefom Fox News Rogerjem Ailesom. Slabo desetletje pozneje se je vrnil v očetov imperij in od takrat zaseda najvišje položaje.

James, ki ga BBC označuje za bolj svobodomiselnega, je leta 2020 zapustil upravni odbor News Corporation zaradi nesoglasij glede uredniške vsebine in drugih zamer glede vodenja podjetja. Elisabeth je imela v podjetju različne visoke pozicije, a je potem ustanovila lastno televizijsko mrežo Shine, ta producira oddaje, kot sta MasterChef in The Biggest Loser.

V Avstraliji rojeni 92-letni Rupert Murdoch je kariero začel v 50. letih prejšnjega stoletja; leta 1969 je prevzel nadzor nad časopisoma News of the World in The Sun v Veliki Britaniji. Kasneje je kupil številne ameriške publikacije, vključno s časnikoma New York Post in Wall Street Journal. Prek News Corporation ostaja lastnik več sto lokalnih, nacionalnih in mednarodnih medijskih hiš, poroča britanski BBC.

Čeprav je bil Lachlan pričakovana izbira za zamenjavo očeta, ni jasno, kaj se bo zgodilo, ko bo starejši Murdoch umrl, piše BBC. Kakršen koli prenos deležev z Murdocha na njegovih šest odraslih otrok bi lahko bil povod za bitko za prihodnost medijskega imperija.

Predaja vodstva v turbulentnih časih

Letos je sicer za Fox turbulentno leto. Aprila so namreč privolili v plačilo 787,5 milijona dolarjev poravnave, potem ko ga je podjetje za volilne naprave Dominion tožilo zaradi poročanja o predsedniških volitvah leta 2020. V okviru sodnega postopka je Murdoch leta 2021 na zaslišanju pred odvetniki podjetja Dominion priznal, da so komentatorji televizije Fox News širili lažne trditve nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in njegovih zaveznikov, da so bile predsedniške volitve leta 2020 ukradene.

Nekaj dni po poravnavi je televizijski voditelj Tucker Carlson sporočil, da zapušča Fox News. Carlson je bil med najbolj znanimi in kontroverznimi voditelji omenjene medijske hiše.

Poleg tega se spoprijemajo z drugo podobno tožbo druge tehnološke družbe Smartmatic, ki zahteva kar 2,7 milijarde dolarjev.

Menjava, kot navaja BCC, prihaja leto dni pred predsedniškimi volitvami v ZDA, na katerih ima pomemben vpliv prav desno usmerjeni Fox News. Omrežje gosti številne razprave med republikanci, ki želijo biti strankini kandidati za Belo hišo.

Knjigi o dinastiji

Novinar Michael Wolff naj bi čez nekaj dni izdal težko pričakovano knjigo o Foxovi vladajoči družini z naslovom Padec: Konec Fox News in dinastije Murdoch (The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty). Druga Murdochova knjiga novinarja CNN Briana Stelterja pa bo izšla 14. novembra.

Murdoch bo sicer, kot je to v izjavi povedal Lachlan, še naprej podjetjema nudil nasvete in sodeloval pri idejah.