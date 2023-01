Ryan Reynolds: Z donacijo presenetil mlade nogometaše

Kanadski igralec Ryan Reynolds, ki se vse bolj uveljavlja kot Marvelov sarkastični stripovski superjunak Deadpool, je presenetil z donacijo za kratkohlačnike. Nogometašem v ekipi do dvanajst let, ki so člani kluba Wrexham iz Walesa, je doniral 1600 britanskih funtov (okoli 2000 dolarjev oziroma 1800 evrov). Znesek je več kot trikrat presegel tistega, ki so ga na spletni platformi zbirali za enotne drese.

33-letna avtorica pobude Kayleigh Barton je bila v popolnem šoku, ko je videla nakazilo in kdo ga je nakazal. Po poročanju BBC je njen enajstletni sin Keegan, ki je eden nadobudnih športnikov v ekipi, septembra lani nenadoma izgubil očeta, prav tako nogometaša, zato s tem športom lažje premaguje stisko.

Ni le delil objave

Po besedah Bartonove najprej tudi on ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo: »Rekel mi je 'Želim si, da bi bil tukaj oči in bi mu lahko povedal'.« Ob tem ni več zmogla zadrževati solz. »Uživajte v novih dresih!« pa je v zasebnem sporočilu zapisal 46-letni hollywoodski zvezdnik ustanovitelju in vodji ekipe Andrewu Ruscoeju, ki mu je poslal le prošnjo, ali lahko deli informacijo glede zbiranja denarja.

Reynolds, tudi sam oče treh otrok, je sicer od leta 2020 solastnik omenjenega kluba in ima premoženje v vrednosti 150 milijonov dolarjev, a takšne radodarnosti, ki jih je popolnoma ganila, niso pričakovali. »Najlepša hvala, Ryan, za donacijo,« se mu je na družbenih omrežjih v en glas javno zahvalila deseterica presrečnih dečkov. V znak zahvale in za nadaljnjo srečo pri igri bodo na vijolično-rumene drese z motivom zmaja dodali še logo Deadpoola. Tretji del franšize ustvarjalci napovedujejo novembra prihodnje leto.