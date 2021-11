Salma Hayek: Weinsteinu nisem nikoli pokazala šibkosti

V luči novembrskih hollywoodskih premier Eternals in House of Gucci je v obeh filmih nastopajoča igralka Salma Hayek (55) novinarki Guardiana Hadley Freeman (43) zaupala nekaj novih podrobnosti iz zasebnosti. Potožila se je, da jo v teh dneh hudo mučijo posledice časovne razlike, saj mora zaradi obveznosti neprestano potovati z letalom; posebej je zaposlena s pomerjanjem oblačil, ki jih nosi na premierah.

Obogatela tudi z oglasi

Najbolj so ji pri srcu kosi Balenciage. Za promocijo in razvoj te in podobnih visokomodnih blagovnih znamk, kot sta Gucci in Yves Saint Laurent, skrbijo v multinacionalki njenega moža François-Henrija Pinaulta (59), direktorja imperija Kering. Njegovo bogastvo šteje kar 42 milijard dolarjev, a že sama ima premoženje v vrednosti 200 milijonov dolarjev; tega ji nista prinesla le igra in producentsko delo, temveč tudi sodelovanje z oglaševalsko industrijo, sicer pa je že odraščala v premožni družini.

Z življenjskim sopotnikom François-Henrijem Pinaultom, s katerim imata štirinajstletno hčer. FOTO: Shutterstock

Z milijarderjem Pinaultom sta se spoznala pri njenih 39 letih, ko je že požela svetovno slavo z vlogo Fride Kahlo, nominirano za oskarja. Poročila sta se leta 2009. Njuna edinka Valentina Paloma Pinault (14) se jima je rodila dve leti prej, ko je bila igralka stara 41 let; on ima iz prejšnjega zakona še štiri otroke. Hayekova bi se lahko predala sladkemu brezskrbnemu življenju bogataševe žene, a pravi, da si želi še naprej delati, kar ima rada, torej igrati.

Najraje ima domačo sovo

Posebej jo je navdihnil nastop v filmu Eternals, saj prvič upodablja superherojko, a še vedno ji največ pomeni umetniški lik Fride iz istoimenske drame iz leta 2002. Nanjo jo sicer vežejo tudi grenki spomini zaradi zloglasnega filmskega producenta, spolnega nadlegovalca Harveyja Weinsteina. Že leta 2017 je za New York Times natančno opisala, kako ji je vsa dolga leta uspelo, da mu je odgovarjala z 'ne'.

Sprva te zgodbe ni želela obujati, a si je premislila, ko ji je novinarka zaupala, da je napadal tudi njo zaradi pisanja o njem. Igralka meni, da ji je vedno uspelo odbiti njegove napade, ker mu nikoli ni pokazala šibkosti, četudi jo je v resnici grabil strah. Na vprašanje, kje se ga je naučila krotiti, odgovarja, da morda v družbi živali, katerih ima od nekdaj ogromno, saj je pomembno, da te tega ne zavonjajo; njena najljubša domača ljubljenka je trenutno sova.