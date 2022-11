Sedemnajstletnica je sprožila vrsto ugibanj

Izstrelitev rakete kratkega dosega v Japonsko morje si je Kim Džong Un ogledal v spremstvu 17-letnega dekleta, s katerim sta se držala za roke. Južnokorejska obveščevalna služba je dekle identificirala kot Kimovo hčer Ju Ae. Njen obstoj je svetu prvi razkril nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik in dober Kimov prijatelj Dennis Rodman, ko ga je obiskal leta 2013.

Po neuradnih informacijah naj bi bila Ju Ae druga izmed njegovih treh otrok. Po podatkih južnokorejskih obveščevalcev naj bi imel Kim Džong Un še sina in hčerko, staro med 10 in 12 let.

17-letna Ju Ae, ki je prizorišče zapustila skupaj s svojo materjo Ri Sol Džu, je sprožila številna ugibanja: gre le za ljubeče druženje očeta in hčerke ali morda severnokorejski voditelj, ki skrbno pazi na svojo javno podobo in ima že dlje časa zdravstvene težave, javnosti predstavlja svojo naslednico?

Dogodek je bil skrbno načrtovan, saj je Ju Ae nosila oblačila v beli, črni in rdeči barvi, ki so bila barvno usklajena z barvami izstrelka. Državni mediji so poročali, da prisotnost Kimove hčerke na izstrelitvi poudarja jedrsko svarilo režima, katerega namen je »zaščititi naše otroke« pred napadom ZDA, jedrsko orožje pa so označili za »spomenike, ki jih bomo potomcem predajali še več generacij«.

Domači mediji torej poročajo o simbolnem dejanju, nekateri analitiki pa vendarle menijo, da Kim, ki je v poznih 30. letih (ugibanja o njegovi letnici rojstva se gibljejo med 1982 in 1984), zaradi težav z zdravjem razmišlja o nasledstvu. Poznavalci razmer na korejskem polotoku poudarjajo, da so možnosti, da bi severnokorejske politične elite podprle žensko voditeljico, majhne.

Če bi se to že zgodilo, ki bila Kimova naslednica bolj verjetno njegova vplivna sestra Kim Yo Jong, je za Guardian razmišljal poznavalec Severne Koreje Leonid Petrov z mednarodnega kolidža za menedžment v Sidneyju.

Kimova sestra Kim Yo Jong je bolj verjetna naslednica od hčerke severnokorejskega voditelja, meni poznavalec režima. FOTO: Jorge Silva/AFP

Kimova sestra je ravno prejšnji teden ZDA posvarila, da se bodo morali soočiti »z bolj smrtonosno krizo«, če bodo še naprej pritiskali na Združene narode, naj obsodijo izstrelitve severnokorejskih balističnih raket.

Petrov meni, da ima Kim Yo Jong možnosti, da nasledi brata, v primeru, da ta nima moškega naslednika, in dodaja, da je nemogoče ugotoviti, koliko otrok severnokorejski voditelj dejansko ima. »Mislim pa, da je bolj verjetno, da bo Kima nasledilo kolektivno vodstvo, v katerem bo tudi nekaj njegovih družinskih članov, da bo imelo dodatno legitimnost,« še razmišlja Petrov.