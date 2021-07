Shujšani Boris Johnson bo nagradil najbolj zavzete

Britanski premier Boris Johnson je že pred letom dni napovedal, da se bo Velika Britanija podala v boj proti debelosti, in nekaj korakov v to smer so že naredili. Britanski mediji poročajo, da se kampanja stopnjuje, vlada pa namerava družine, ki bodo uspešno zmanjšale vnos kalorij, tudi nagraditi. Velika Britanija ima med zahodnoevropskimi državami največ težav zaradi čezmerne telesne teže svojih državljanov. Bolezni, povezane z debelostjo, državni zdravstveni sistem na leto stanejo šest milijard funtov (sedem milijard evrov).



Eden glavnih promotorjev bolj zdravega načina življenja bo kar Johnson osebno, seveda pa za njim stoji celotna ministrska ekipa. Kako pomembna sta zdravje in dobra fizična kondicija, je namreč 57-letni britanski politik spoznal na lastni koži aprila lani, ko je moral zaradi okužbe s covidom-19 na intenzivno nego. Po uspešnem okrevanju je pred javnostjo razkril, da je »že leta in leta hotel shujšati« in da je bil med zdravljenjem v bolnišnici »močno pretežek«.



Odločil se je za bolj zdrav in aktiven življenjski slog ter med drugim izbral tek. »Če dan začneš s tekom, je dobro, ker veš, da se ti v nadaljevanju dneva ne more zgoditi nič hujšega,« je duhovito povedal pred meseci. Sodržavljane je hotel, ne ukazovalno in ne pokroviteljsko, spodbuditi, da izgubijo nekaj kilogramov. Podatki namreč kažejo, da se vsak četrti Britanec spopada s čezmerno težo in da so v Angliji v pandemičnem letu zaradi težav, povezanih z debelostjo, v bolnišnice sprejeli več kot milijon ljudi. Uradniki so izračunali, da bi država lahko prihranila sto milijonov funtov (okoli 115 milijonov evrov), če bi vsak s čezmerno telesno težo shujšal za pet kilogramov.



Po poročanju Telegrapha naj bi januarja začel delovati pilotni projekt, v katerem bodo spremljali porabo po trgovinah, tisti kupci, ki bodo kupovali več sadja in zelenjave, pa bodo nagrajeni. Nagrade čakajo tudi tiste, ki bodo zmanjšali vnos kalorij in se več gibali. Sistem nagrajevanja bo podoben zbiranju točk zvestobe prek aplikacije, ljudje pa bodo v zameno dobili različne popuste in brezplačne vstopnice. Aplikacija bo ljudem omogočala skeniranje nakupov in spremljanje aktivnosti. Morda bo država »pridne« nagradila tudi z nekaterimi brezplačnimi zdravstvenimi pregledi.



Vir blizu vlade je povedal, da »premier meni, da preprosto ne moremo več tako nadaljevati in da se moramo zdaj neposredno soočiti s to težavo«. Podrobnosti projekta preučujejo različna podjetja, dobrodelne in druge organizacije. Izvedelo se je še, da ima Johnson zelo strog režim prehrane in telesne vadbe. Že pred nekaj meseci je razkril, da se je odrekel čokoladi in večernim obrokom, odkar pa je shujšal, se počuti odlično.



