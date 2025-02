Sin odpadnik opisuje očeta

Morda res ni lahko, če si sin enega najvplivnejših ljudi iz ozadja na svetu, prav težko pa Jamesu Murdochu v življenju tudi ni šlo. Zdaj 52-letni mlajši sin v Avstraliji rojenega globalnega, predvsem britanskega in še posebno ameriškega medijskega tajkuna Ruperta Murdocha je lansko leto opravil vrsto dolgih pogovorov z novinarjem ameriškega mesečnika The Atlantic McKayjem Coppinsom, v katerem je razkril marsikaj o umazanem zakulisju medijske dinastije, ki je bila tudi navdih za namišljeno medijsko dinastijo Roy v nadaljevanki Nasledstvo (Succession, 2018 – 2023).

Celotna zgodba bo sicer objavljena v aprilski izdaji revije, marsikaj pa je že znanega. Zanimivo je, da Coppins pravi, da na začetku lanskega leta, ko sta se začela pogovarjati z Jamesom, sploh še ni vedel, da se je dinastija v bistvu že sesula zaradi bitke med sinovoma Jamesom in starejšim Lachlanom za to, kdo bo nasledil zdaj že 93-letnega očeta. Da je torej resničnost spet bolj zanimiva od fikcije, se pravi Nasledstva.

Murdochi so bili nekako dogovorjeni, da si bodo, ko bo pač napočil očetov čas, medijski imperij - najbolj znani deli so televizija Fox News, ameriška časopisa The Wall Street Journal in New York Post ter britanska časopisa The Sun in The Times, skupaj pa je njenih medijskih podjetij brez števila – razdelili otroci. Predvsem štirje starejši iz prvih dveh zakonov. Murdoch starejši ima sicer s tremi od po zadnjem štetju petih žena šest otrok, od tega štiri hčere. Ker po besedah Jamesa oče podcenjuje ženske, sta bila v igri za naslednika vedno le on in dobro leto starejši Lachlan.

Mlajši sin sicer ni ničesar doštudiral, a je bil zelo v čislih pri starajočem se očetu. Med njima je počilo, tako pravi James v intervjuju, v katerih člani dinastije sicer spregovorijo zelo redko, zaradi različnih pogledov na svet. Predvsem se James ni strinjal z zanikanjem podnebnih sprememb, v katere je Murdoch starejši silil svoje medije. To je pripeljalo tudi do dokončnega kraha med njima ob velikih požarih v Avstraliji leta 2019 in 2020. Velika je tudi razlika med njima v pogledih na politiko v domovini Murdochov ZDA. Če je bil Rupert s svojimi mediji verjetno celo odločilen, da je leta 2016 na predsedniških volitvah zmagal republikanec Donald Trump, je James na volitvah 2020 in lani podpiral demokrata Joeja Bidna in Kamalo Harris.

Ker je bil le Laclan na očetovi konservativni liniji, se je Rupert odločil, da bo po smrti vodenje medijev prevzel starejši sin, mlajši sin in odrasli hčeri Elisabeth in Prudence pa bi dobili »samo« denar, brez medijskega vpliva. Murdoch starejši, s katerim James menda že leta ne govori, jih je iz vodenja medijskih konglomeratov News Corporation in Fox Corporation poskusil iztisniti na domnevno zelo umazan način na sodišču v Nevadi. Vendar je tožbo konec lanskega leta izgubil. Tudi prihodnja delitev vpliva je ostala, kakršna je bila, pranje umazanega družinskega perila pa se bo očitno nadaljevalo.